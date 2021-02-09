От «Спартака» до третьей лиги Италии. Каррера возвращается в клуб, где стал легендой

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, уволенный из греческого АЕКа в конце прошлого года, кажется, нашёл новое место работы. По информации журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио, 56-летний специалист в ближайшее время возглавит футбольный клуб «Бари», выступающий в Серии С (третьем по силе итальянском дивизионе).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8176053d811915611bf8" data-vnd="8176053d811915611bf8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8176053d811915611bf8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Детали контракта Карреры

Ди Марцио сообщает, что сегодня в Риме Массимо подпишет с представителями «Бари» контракт на полгода, который будет автоматически продлён на год, если клуб выйдет в Серию B. В тренерский штаб Карреры войдёт тренер Джорджо Д’Урбано, ранее работавший с ним в «Спартаке» и греческом АЕКе, а первая тренировка с командой намечена уже на завтра.

Сам итальянец сменит на этом посту 59-летнего Гаэтано Аутери, который хорошо начал сезон, но в последних трёх турах набрал всего одно очко. Сейчас «Бари», которым владеет босс «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, занимает второе место в турнирной таблице группы C, имея в активе 42 очка. Однако южане отстают от лидера «Тернаны» на 11 очков, у которой есть ещё и матч в запасе.

Если Каррера подпишет контракт с итальянским клубом, то его дебют в качестве главного тренера «Бари» состоится 17 февраля в домашнем матче с «Монополи», занимающим 15-е место в турнирной таблице.

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«Бари» — не чужой клуб для Карреры

Итальянец в бытность игроком выступал за бело-красных с 1986 по 1991 год, став за пять лет настоящей легендой «Бари». В сезоне-1988/1989 Каррера с клубом выиграл Серию B и вышел в высший дивизион итальянской лиги. А спустя год стал обладателем Кубка Митропы, обыграв в финале с минимальным счётом «Дженоа» (1:0).

Выйдя в Серию А, «Бари» вместе с Каррерой сразу же стал прочным середняком чемпионата. В первом сезоне команда главного тренера Гаэтано Сальвемини заняла десятое место в турнирной таблице, а в сезоне-1990/1991 бело-красные финишировали на 13 строчке. Массимо в «Бари» чаще всего занимал позицию левого центрального защитника, впоследствии став капитаном команды.

«Дело в том, что для жителей Бари Каррера — икона. Он был капитаном команды и именно здесь сформировался как футболист, что позволило ему стать первым игроком в истории клуба, перешедшим напрямую в “Ювентус”», — рассказывал летом 2016 года в интервью «СЭ» известный итальянский журналист Танкреди Палмьери.

Команда Спартак

В общей сложности в футболке «Бари» Массимо провёл 180 матчей, забил пять голов, получил 13 жёлтых карточек и одну красную. В 1991 году 27-летнего итальянского футболиста заметил главный тренер «Ювентуса» Джованни Траппатони, который переманил Карреру в Турин. Там Массимо провёл пять великолепных сезонов, выиграв скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов в сезоне-1995/96.

Любопытно, что перед переходом в «Спартак» на должность помощника Дмитрия Аленичева Каррера мог стать главным тренером «Бари». Такая информация фигурировала в итальянских СМИ, но из-за финансового кризиса в клубе приход итальянского тренера сорвался.

«Да, была такая информация. Его там помнят и любят. Думаю, и сам он хотел поработать в “Бари”. Но там сейчас куча проблем. Финансовый кризис, смена владельца… А Каррере нужны гарантии. Он хотел решать серьёзные задачи, а не просто отбывать номер. Поэтому с “Бари” не получилось. Но у него есть амбиции стать главный тренером этого клуба», — заявил в июле 2016 года в интервью «СЭ» итальянский журналист Танкреди Палмьери.

Спустя пять лет итальянские спортивные СМИ вновь связывают Массимо с «Бари», но на этот раз приход итальянца на пост главного тренера кажется более реальным. У бело-красных поменялся владелец, есть деньги и цель выйти в Серию Б. Возможно, это случится именно благодаря экс-тренеру «Спартака».