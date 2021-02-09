Дебютант сборной Беларуси пополнил клуб КПЛ

26-летний белорусский защитник Сергей Карпович, ранее покинувший «Ислочь», может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Кайсар

Футболист в составе «Кайсара» находится на учебно-тренировочном сборе в Турции. Карпович уже принял участие в спарринге против украинской «Десны» (1:0).

В минувшем сезоне в составе «Ислочи» он сыграл во всех 30 матчах высшей лиги, записав на свой счет один гол.

Всего же на счету защитника, игравшего за «Ислочь» с 2019 года, 66 матчей во всех турнирах, в которых он набрал 11 баллов (3+8) по системе «гол+пас».