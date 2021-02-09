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13:35 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютант сборной Беларуси пополнил клуб КПЛ

Игрок оценивается в 400 тысяч евро.

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26-летний белорусский защитник Сергей Карпович, ранее покинувший «Ислочь», может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Кайсар

Футболист в составе «Кайсара» находится на учебно-тренировочном сборе в Турции. Карпович уже принял участие в спарринге против украинской «Десны» (1:0).

В минувшем сезоне в составе «Ислочи» он сыграл во всех 30 матчах высшей лиги, записав на свой счет один гол.

Всего же на счету защитника, игравшего за «Ислочь» с 2019 года, 66 матчей во всех турнирах, в которых он набрал 11 баллов (3+8) по системе «гол+пас».

Карпович является воспитанником минского «Динамо» и до настоящего времени играл только за клубы Беларуси. В феврале 2020 года он дебютировал в составе сборной Беларуси, за которую до настоящего времени провел две встречи. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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