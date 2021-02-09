Дебютант сборной Беларуси пополнил клуб КПЛ
Игрок оценивается в 400 тысяч евро.
Игрок оценивается в 400 тысяч евро.
26-летний белорусский защитник Сергей Карпович, ранее покинувший «Ислочь», может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболист в составе «Кайсара» находится на
В минувшем сезоне в составе «Ислочи» он сыграл во всех 30 матчах высшей лиги, записав на свой счет один гол.
Всего же на счету защитника, игравшего за «Ислочь» с 2019 года, 66 матчей во всех турнирах, в которых он набрал 11 баллов (3+8) по системе «гол+пас».
Карпович является воспитанником минского «Динамо» и до настоящего времени играл только за клубы Беларуси. В феврале 2020 года он дебютировал в составе сборной Беларуси, за которую до настоящего времени провел две встречи. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.