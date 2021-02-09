Минус один состав. Символическая сборная игроков, которые уже покинули «Астану»

В новом сезоне болельщиков ждет совсем другая и обновленная «Астана». Но не все так однозначно, ведь столичный клуб, испытывающий ощутимые финансовые проблемы, вынужденно прощается со своими лидерами. Корреспондент Vesti.kz собрал целый состав из игроков, которые уже покинули стан шестикратных чемпионов Казахстана.

Команда Астана

Контракт закончился у многолетнего капитана Ненада Эрича, будущее которого на данный момент все еще неизвестно, а Дмитрий Шомко, Иван Маевский, Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко вместе перешли в клуб РПЛ — волгоградский «Ротор».

Молодой защитник Динмухамед Кашкен, прошлый сезон отыгравший в аренде в «Кайсаре», разорвал контракт с «Астаной», а сейчас находится на просмотре в составе болгарской «Славии». Другой оборонец Урош Радакович вернулся после окончания арендного соглашения в пражскую «Спарту».

Дидар Жалмукан и Юрий Перцух уже были представлены в качестве новичков вернувшегося в КПЛ «Актобе», а Пиерос Сотириу был продан в болгарский «Лудогорец». Исландский хавбек Рунар Мар Сигурьонссон пришел к общему знаменателю с клубом, после чего его контракт был расторгнут. Теперь он будет выступать за румынский «ЧФР».

Отметим, что в настоящий момент «Астана» находится на сборах в Турции. В среду, 10 февраля, подопечные Андрея Тихонова проведут первую игру против «Химок».