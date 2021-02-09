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15:10 (мск), источник: Sports.Ru

Оле-Гуннар Сульшер рассказал о травме Поля Погба перед матчем с «Вест Хэмом»

Поль пропустит несколько недель.

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Источник: AFP 2020

«Мы не собираемся рисковать Погба», — говорит Оле.

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Когда его попросили сообщить последнюю информацию о травме Поля Погба, Оле Гуннар Сульшер сказал официальному сайту «Манчестер Юнайтед»: «Заживление займет несколько недель. Итак, он только начал выздоравливать, работая с медицинским персоналом, и мы вернем его, как только сможем, как можно безопаснее, потому что, конечно, Поль очень важен для нас. Мы не собираемся рисковать, но он сможет вернуться только через несколько недель».

Француз хромал при ничьей 3:3 с «Эвертоном» и был исключен из игры против «Вест Хэма» в Кубке Англии.

Погба недавно был объявлен игроком месяца «Юнайтед» в январе, но нам придется немного подождать, прежде чем полузащитник снова станет полностью здоровым.

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