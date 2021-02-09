Оле-Гуннар Сульшер рассказал о травме Поля Погба перед матчем с «Вест Хэмом»

Когда его попросили сообщить последнюю информацию о травме Поля Погба, Оле Гуннар Сульшер сказал официальному сайту «Манчестер Юнайтед»: «Заживление займет несколько недель. Итак, он только начал выздоравливать, работая с медицинским персоналом, и мы вернем его, как только сможем, как можно безопаснее, потому что, конечно, Поль очень важен для нас. Мы не собираемся рисковать, но он сможет вернуться только через несколько недель».