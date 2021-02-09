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15:25 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Стадион «Камп Ноу» станет центром массовой вакцинации от коронавируса

ТАСС, 9 февраля. Домашний стадион испанского футбольного клуба «Барселона» «Камп Ноу» станет центром массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Esport3.

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Источник: AP 2020

Департамент здравоохранения Каталонии хочет подготовить арену к соответствующим медицинским требованиям к тому моменту, когда вакцины будут в массовом количестве доставлены в Барселону.

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Департамент планирует получить возможность как можно быстрее вакцинировать большую часть населения, для этого нужны просторные площадки на открытом воздухе, имеющие легкий доступ для населения.

«Камп Ноу» отвечает этим требованиям, власти уже провели предварительные консультации с руководством «Барселоны».

В клубе хорошо приняли это предложение, но его должен одобрить новый президент клуба, выборы которого пройдут 7 марта.

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