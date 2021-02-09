СМИ: Стадион «Камп Ноу» станет центром массовой вакцинации от коронавируса

Департамент здравоохранения Каталонии хочет подготовить арену к соответствующим медицинским требованиям к тому моменту, когда вакцины будут в массовом количестве доставлены в Барселону.

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Департамент планирует получить возможность как можно быстрее вакцинировать большую часть населения, для этого нужны просторные площадки на открытом воздухе, имеющие легкий доступ для населения.

«Камп Ноу» отвечает этим требованиям, власти уже провели предварительные консультации с руководством «Барселоны».