Лучший бомбардир и важное звено в центре поля. «Астана» потеряла очередного лидера

«Астана» потеряла очередного лидера в лице Рунара Мар Сигурьонссона. Исландец после расторжения контракта по обоюдному согласию отправился в румынский «ЧФР». Корреспондент Vesti.kz рассказывает о его роли на поле и о том, что он успел сделать в столичном клубе.

Исландец, выступающий в центре, появился в «Астане» в середине сезона-2019. Столичному клубу Сигурьонссон достался бесплатно после окончания контракта в швейцарском «Грассхопере».

Команда Астана

Подписание такого игрока можно было считать удачей для столичного клуба. Сигурьонссон до Швейцарии играл на родине и в Швеции, является действующим футболистом сборной Исландии. На Евро-2016 теперь уже бывший игрок «Астаны» входил в заявку своей национальной команды.

Его адаптация в «Астане» не затянулась надолго. Уже во втором матче за клуб он забил свой первый гол. Произошло это в игре с «Тоболом» — 4:0. Продуктивность исландца впечатляла, особенно в Лиге Европы — пять мячей и два ассиста в десяти играх. Сигурьонссон напрямую помог «Астане» выйти в групповой этап турнира, забив один из мячей в домашней игре с БАТЭ. Ту встречу столичные выиграли 3:0, а в Беларуси уступили 0:2, но благодаря разнице мячей стали победителями пары.

В 2019 году во всех турнирах он сыграл 23 матча, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. В сезоне-2019 стал чемпионом Казахстана, выиграв первый трофей после победы в Кубке Исландии с «Валюром».

Сезон-2020 Сигурьонссон начал с победы в Суперкубке Казахстана. Однако повторить успех предыдущих лет «Астане» было не суждено. Рваная дистанция премьер-лиги сыграла не на руку столичному клубу, который штормило из стороны в сторону. Клуб поочередно лишился двух тренеров, вылетел из еврокубков и довольствовался лишь «бронзой» — первой в своей истории. На этом фоне исландец оказался одним из самых лучших в «Астане», забив шесть мячей в 15-ти играх КПЛ. Четыре гола из шести он провел с пенальти. Вместе с Пиеросом Сотириу он стал лучшим бомбардиром клуба в КПЛ-2020.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nUO-kG2OVdM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

30-летний игрок пополнил целый ряд ушедших в нынешнее межсезонье из «Астаны». Тяжело представить, кто может заменить его, тем более, что столичный клуб осваивается в новых для себя условиях крайней экономии бюджета и еще никого не подписал. Исполнительный директор «Астаны» Давид Лория, комментируя уход исландца, отметил, что от расторжения контракта выиграет и клуб, и футболист.