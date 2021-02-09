Английский арбитр Дин пропустит ближайший тур чемпионата страны из-за сообщений с угрозами

В двух последних играх «Фулхэм» — «Вест Хэм» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» ( 9:0 ) Дин показал три красные карточки. Две из них впоследствии были признаны ошибочными.

По информации Sky Sports, 52-летний судья попросил о возможности пропустить ближайший тур АПЛ из-за угроз, поступивших в адрес арбитра и его семьи. Отмечается, что в среду Дин отработает игру Кубка Англии межу «Лестером» и «Брайтоном», как и было запланировано.