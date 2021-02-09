Английский арбитр Дин пропустит ближайший тур чемпионата страны из-за сообщений с угрозами
ТАСС, 9 февраля. Футбольный арбитр Майк Дин, в адрес которого поступили угрозы в соцсетях, не будет работать на матчах 24-го тура Английской
ТАСС, 9 февраля. Футбольный арбитр Майк Дин, в адрес которого поступили угрозы в соцсетях, не будет работать на матчах 24-го тура Английской
В двух последних играх «Фулхэм» — «Вест Хэм» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» (9:0) Дин показал три красные карточки. Две из них впоследствии были признаны ошибочными.
По информации Sky Sports, 52-летний судья попросил о возможности пропустить ближайший тур АПЛ
Глава совета профессиональных судей Англии Майк Райли выразил Дину полную поддержку организации, а исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс призвал вмешаться в происходящее руководство социальных сетей, откуда поступали угрозы.
«Непростительно, что Майк Дин и его семья подверглись оскорблениям в интернете, включая угрозы смерти, в результате работы арбитра на матчах