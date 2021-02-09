Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Хетафе
Футбол. Зарубежный
7.02
Лацио
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
7.02
Бетис
Барселона
23
Футбол. Зарубежный
7.02
Марсель
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
8.02
Атлетико
Сельта
22
Футбол. Зарубежный
8.02
Лидс
Кристал Пэлас
20
Все события
Фоторепортажи
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
17:11 (мск), источник: ТАСС

Английский арбитр Дин пропустит ближайший тур чемпионата страны из-за сообщений с угрозами

ТАСС, 9 февраля. Футбольный арбитр Майк Дин, в адрес которого поступили угрозы в соцсетях, не будет работать на матчах 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Наверх
Источник: AP 2020

В двух последних играх «Фулхэм» — «Вест Хэм» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» (9:0) Дин показал три красные карточки. Две из них впоследствии были признаны ошибочными.

Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

По информации Sky Sports, 52-летний судья попросил о возможности пропустить ближайший тур АПЛ из-за угроз, поступивших в адрес арбитра и его семьи. Отмечается, что в среду Дин отработает игру Кубка Англии межу «Лестером» и «Брайтоном», как и было запланировано.

Глава совета профессиональных судей Англии Майк Райли выразил Дину полную поддержку организации, а исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс призвал вмешаться в происходящее руководство социальных сетей, откуда поступали угрозы.

«Непростительно, что Майк Дин и его семья подверглись оскорблениям в интернете, включая угрозы смерти, в результате работы арбитра на матчах премьер-лиги. Совершенно неприемлемо, что мы регулярно наблюдаем оскорбительное поведение в отношении игроков, менеджеров и официальных лиц матча в социальных сетях. Это еще раз подчеркивает необходимость более активного вмешательства со стороны компаний, занимающихся социальными сетями, для прекращения злоупотреблений в интернете и выявления правонарушителей», — сказал Мастерс.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
ПСЖ не подходит: Месси склоняется к переходу в «Сити»
Объявлен состав команды РФ на первую гонку ЧМ по биатлону
«Спартак» бьется за Промеса, ЦСКА подписал молодого норвежца
Каррера возвращается в клуб, где стал легендой
Россия - в первой десятке рейтинга ФИФА к 2030 году. Реально ли
Тренер сборной России по биатлону: Наша задача - быть с медалями
Толкнувший Ретивых финн пожаловался на реакцию сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь