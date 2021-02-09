«Верю, что клуб снова поднимется на вершину!». Полузащитник сборной Исландии прокомментировал уход из «Астаны»

Полузащитник сборной Исландии Рунар Мар Сигурьонссон прокомментировал свой уход из «Астаны» в румынский ЧФР «Клуж». Он выразил надежду, что казахстанский клуб снова поднимется на вершину.





«Я хотел бы поблагодарить всех игроков, персонал клуба и особенно болельщиков “Астаны” за то время, что я провел в клубе. Были взлеты и падения, но это те воспоминания, которые мы никогда не забудем. Я искренне надеюсь и верю, что ФК “Астана” снова поднимется на вершину! Алға, “Астана”!» — цитирует футболиста сайт «Астаны».





Напомним, соглашение с Сигурьонссоном было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Он отыграл в «Астане» два года.





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