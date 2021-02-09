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17:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Верю, что клуб снова поднимется на вершину!». Полузащитник сборной Исландии прокомментировал уход из «Астаны»

Он ушел до окончания контракта.
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Полузащитник сборной Исландии Рунар Мар Сигурьонссон прокомментировал свой уход из «Астаны» в румынский ЧФР «Клуж». Он выразил надежду, что казахстанский клуб снова поднимется на вершину.

«Я хотел бы поблагодарить всех игроков, персонал клуба и особенно болельщиков “Астаны” за то время, что я провел в клубе. Были взлеты и падения, но это те воспоминания, которые мы никогда не забудем. Я искренне надеюсь и верю, что ФК “Астана” снова поднимется на вершину! Алға, “Астана”!» — цитирует футболиста сайт «Астаны».

Напомним, соглашение с Сигурьонссоном было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Он отыграл в «Астане» два года.

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