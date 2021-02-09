Агент Шомуродова: Нам льстят слухи об интересе «Ювентуса», но я не контактировал с бьянконери

«Нам льстят слухи об интересе со стороны “Ювентуса”, однако у меня не было прямых контактов с туринским клубом. Возможно, клубы лишь между собой обсуждали возможный переход. Шомуродов счастлив в “Дженоа”. Он хочет прогрессировать, поэтому посмотрим, что будет в будущем», — цитирует Ткаченко Calciomercato24.