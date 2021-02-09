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17:40 (мск), источник: Vesti.kz

Смена тренера или проблема с контрактом? Почему Вороговский выпал из основы европейского клуба

Он может перейти в другую команду ближайшим летом.
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Источник: AP 2020
Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский в последний месяц крайне мало играет за бельгийский «Беерсхот». Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что могло повлиять на положение казахстанца в команде.

Начнем с того, что в январе «Беерсхот» сменил главного тренера. Вместо Эрнана Лосады пришел 28-летний Уилл Стилл. Примерно в тот же период Вороговский вдруг выпал из основной заявки «Беерсхота» сразу на два матча подряд. Однако позже в бельгийской прессе сообщили, что казахстанец получил повреждение на тренировке.
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Однако возвращение в строй для Яна получилось не таким позитивным. Из трех последних матчей «Беерсхота» он принял участие лишь в одном — с «Кортрейком», но и там он вышел лишь на замену в последние 15 минут.

Возможно, тренерский штаб считает, что Вороговский еще не набрал прежних кондиций. Но не исключено, что сейчас
экс-защитник
«Кайрата» просто проигрывает конкуренцию на своей позиции. А действует там французский игрок обороны Пьер Бурден. Воспитанник ПСЖ, будучи центральным защитником, чаще остальных действует на позиции Вороговского и уже провел 23 матча в этом сезоне.

Бурден не столь изобретателен и активен в атаке, в отличие от Яна, но, вероятно, по мнению Стилла, француз лучше по части оборонительной работы. И это очень важно для нынешнего «Беерсхота», который крайне много пропускает (больше всех в лиге — 50 мячей после 26 туров) и все реже выигрывает.

Но нельзя исключать и другой фактор. Осталось менее полугода до завершения контракта Вороговского с «Беерсхотом». Слухов о пролонгации соглашения нет, а вот новости о переходе Яна в более статусные бельгийские команды или отъезд в Россию уже появляются. Если «Беерсхот» не договорился о новом контракте с игроком, то, возможно, клуб решил для себя, что надо встраивать другого игрока на эту позицию уже сейчас.

Это ставит Вороговского в тяжелое положение, особенно на контрасте того, как здорово он начинал нынешний клубный сезон.
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