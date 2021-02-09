Совпадение или закономерность? В клубе Исламхана еще три игрока провалили допинг-тест
Их ожидает дисквалификация.
Их ожидает дисквалификация.
Клуб Бауыржана Исламхана «Аль-Айн» вновь угодил в допинговый скандал. По сообщениям местной прессы, три игрока основной команды будут дисквалифицированы в ближайшее время за применение стероидов.
Как утверждают арабские СМИ, положительные результаты на
Напомним, что Исламхан провалил
По заявлению адвоката Исламхана запрещенный препарат попал в организм игрока через загрязненный продукт в период, когда футболист находился в распоряжении клуба.