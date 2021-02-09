Совпадение или закономерность? В клубе Исламхана еще три игрока провалили допинг-тест

Клуб Бауыржана Исламхана «Аль-Айн» вновь угодил в допинговый скандал. По сообщениям местной прессы, три игрока основной команды будут дисквалифицированы в ближайшее время за применение стероидов.

Команда Казахстан

Как утверждают арабские СМИ, положительные результаты на допинг-пробах были выявлены у Салема Абдулла, Мохсена Абдулла и Мохаммеда Абдул Рахмана. Решение о дисквалификации игроков примет комитет АФК.

Напомним, что Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября прошло года после матча в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Садда». В декабре казахстанский полузащитник был дисквалифицирован на два года от профессионального футбола. Сторона игрока намерена обжаловать решение комитета АФК в CAS (Спортивный арбитражный суд).