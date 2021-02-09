Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Хетафе
Футбол. Зарубежный
7.02
Лацио
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
7.02
Бетис
Барселона
23
Футбол. Зарубежный
7.02
Марсель
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
8.02
Атлетико
Сельта
22
Футбол. Зарубежный
8.02
Лидс
Кристал Пэлас
20
Все события
Фоторепортажи
10СКА разгромил «Спартак»
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
18:27 (мск), источник: Vesti.kz

Совпадение или закономерность? В клубе Исламхана еще три игрока провалили допинг-тест

Их ожидает дисквалификация.

Наверх
Источник: AP 2020

Клуб Бауыржана Исламхана «Аль-Айн» вновь угодил в допинговый скандал. По сообщениям местной прессы, три игрока основной команды будут дисквалифицированы в ближайшее время за применение стероидов.

Команда
Казахстан

Как утверждают арабские СМИ, положительные результаты на допинг-пробах были выявлены у Салема Абдулла, Мохсена Абдулла и Мохаммеда Абдул Рахмана. Решение о дисквалификации игроков примет комитет АФК.

Напомним, что Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября прошло года после матча в азиатской Лиге чемпионов против «Аль-Садда». В декабре казахстанский полузащитник был дисквалифицирован на два года от профессионального футбола. Сторона игрока намерена обжаловать решение комитета АФК в CAS (Спортивный арбитражный суд).

По заявлению адвоката Исламхана запрещенный препарат попал в организм игрока через загрязненный продукт в период, когда футболист находился в распоряжении клуба.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Хабиб Нурмагомедов сделал заявление о дальнейшей карьере
В деле о смерти Диего Марадоны появились новые подозреваемые
Матч ЛЕ «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» перенесен в Турин
РФС рассмотрит апелляцию «Спартака» на дисквалификацию Тедеско
Власти США назвали причину крушения вертолета Коби Брайанта
Тренер сборной России по биатлону: Наша задача - быть с медалями
Толкнувший Ретивых финн пожаловался на реакцию сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь