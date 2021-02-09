СМИ сообщили о появлении новых подозреваемых в деле о смерти Марадоны

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Прокуратура начала расследование в отношении трех медицинских работников, чьи действия могли привести к смерти аргентинца. В число подозреваемых вошли психолог Карлос Диас, который работал с Марадоной за несколько месяцев до его смерти, а также две медсестры Дайана Хизела Мадрид и Рикардо Альмирон, их также подозревают в халатности.

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О смерти Марадоны стало известно 25 ноября прошлого года, бывшему футболисту было 60 лет. В 2000 году Международная федерация футбола (ФИФА) признала Марадону вместе с Пеле лучшими игроками ХХ века. Аргентинец победил в интернет-голосовании, бразильца выбрали чиновники ФИФА.

После смерти Марадоны начались следственные действия, основанием для них стали показания дочерей Марадоны, которые поставили под сомнение действия врачей, следивших за состоянием бывшего футболиста.

Аргентинская прокуратура выдвинула обвинения в отношении психиатра Агустины Косачов, также подозреваемым по делу проходит врач Леопольдо Луке, его заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Мир прощается с Диего Марадоной