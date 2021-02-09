СМИ сообщили о появлении новых подозреваемых в деле о смерти Марадоны
Прокуратура Аргентины продолжает расследование смерти Диего Марадоны, который скончался 25 ноября прошлого года, в деле появились трое новых подозреваемых. Об этом сообщает Marca.
Прокуратура Аргентины продолжает расследование смерти Диего Марадоны, который скончался 25 ноября прошлого года, в деле появились трое новых подозреваемых. Об этом сообщает Marca.
Прокуратура начала расследование в отношении трех медицинских работников, чьи действия могли привести к смерти аргентинца. В число подозреваемых вошли психолог Карлос Диас, который работал с Марадоной за несколько месяцев до его смерти, а также две медсестры Дайана Хизела Мадрид и Рикардо Альмирон, их также подозревают в халатности.
О смерти Марадоны стало известно 25 ноября прошлого года, бывшему футболисту было 60 лет. В 2000 году Международная федерация футбола (ФИФА) признала Марадону вместе с Пеле лучшими игроками ХХ века. Аргентинец победил в
После смерти Марадоны начались следственные действия, основанием для них стали показания дочерей Марадоны, которые поставили под сомнение действия врачей, следивших за состоянием бывшего футболиста.
Аргентинская прокуратура выдвинула обвинения в отношении психиатра Агустины Косачов, также подозреваемым по делу проходит врач Леопольдо Луке, его заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному.
В ходе футбольной карьеры Марадона выступал за аргентинские «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Форвард выиграл чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. В составе сборной Аргентины в 1986 году нападающий стал чемпионом мира, в 1990 году выиграл серебряную медаль турнира.