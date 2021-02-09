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19:31 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о появлении новых подозреваемых в деле о смерти Марадоны

Прокуратура Аргентины продолжает расследование смерти Диего Марадоны, который скончался 25 ноября прошлого года, в деле появились трое новых подозреваемых. Об этом сообщает Marca.

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Прокуратура начала расследование в отношении трех медицинских работников, чьи действия могли привести к смерти аргентинца. В число подозреваемых вошли психолог Карлос Диас, который работал с Марадоной за несколько месяцев до его смерти, а также две медсестры Дайана Хизела Мадрид и Рикардо Альмирон, их также подозревают в халатности.

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О смерти Марадоны стало известно 25 ноября прошлого года, бывшему футболисту было 60 лет. В 2000 году Международная федерация футбола (ФИФА) признала Марадону вместе с Пеле лучшими игроками ХХ века. Аргентинец победил в интернет-голосовании, бразильца выбрали чиновники ФИФА.

После смерти Марадоны начались следственные действия, основанием для них стали показания дочерей Марадоны, которые поставили под сомнение действия врачей, следивших за состоянием бывшего футболиста.

Аргентинская прокуратура выдвинула обвинения в отношении психиатра Агустины Косачов, также подозреваемым по делу проходит врач Леопольдо Луке, его заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному.

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Мир прощается с Диего Марадоной

В ходе футбольной карьеры Марадона выступал за аргентинские «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Форвард выиграл чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. В составе сборной Аргентины в 1986 году нападающий стал чемпионом мира, в 1990 году выиграл серебряную медаль турнира.

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