Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Хетафе
Футбол. Зарубежный
7.02
Лацио
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
7.02
Бетис
Барселона
23
Футбол. Зарубежный
7.02
Марсель
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
8.02
Атлетико
Сельта
22
Футбол. Зарубежный
8.02
Лидс
Кристал Пэлас
20
Все события
Фоторепортажи
10СКА разгромил «Спартак»
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
18:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» дважды отыгрался и избежал пятого подряд поражения на сборах в Турции

Он играл против чемпиона Черногории — «Будучности».

Наверх

ФК «Кайрат» сыграл вничью в товарищеском матче на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Кайрат

Сегодня, 9 февраля, подопечные Алексея Шпилевского встречались с «Будучностью», которая является чемпионом Черногории. Встреча завершилась со счетом 2:2.

По ходу матча алматинский клуб дважды отыгрывался. «Будучность» открыла счет на десятой минуте. «Кайрат» сравнял на 46-й, отличился Артур Шушеначев. Затем на 77-й минуте черногорцы снова вышли вперед. И на 83-й чемпионы Казахстана забили и ушли от поражения, автором гола стал Дархан Меделхан.

Отметим, что это уже пятый матч алматинского клуба на сборах, в котором он не смог одержать победу. В предыдущих четырех играх команда потерпела поражения. Последнее — сегодня днем от брестского «Руха».

Во время загрузки произошла ошибка.

Это был последний матч «Кайрата» на нынешнем УТС. Далее у команды три дня выходных.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Хабиб Нурмагомедов сделал заявление о дальнейшей карьере
В деле о смерти Диего Марадоны появились новые подозреваемые
Матч ЛЕ «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» перенесен в Турин
РФС рассмотрит апелляцию «Спартака» на дисквалификацию Тедеско
Власти США назвали причину крушения вертолета Коби Брайанта
Тренер сборной России по биатлону: Наша задача - быть с медалями
Толкнувший Ретивых финн пожаловался на реакцию сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь