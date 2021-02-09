«Кайрат» дважды отыгрался и избежал пятого подряд поражения на сборах в Турции

ФК «Кайрат» сыграл вничью в товарищеском матче на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Кайрат

Сегодня, 9 февраля, подопечные Алексея Шпилевского встречались с «Будучностью», которая является чемпионом Черногории. Встреча завершилась со счетом 2:2.

По ходу матча алматинский клуб дважды отыгрывался. «Будучность» открыла счет на десятой минуте. «Кайрат» сравнял на 46-й, отличился Артур Шушеначев. Затем на 77-й минуте черногорцы снова вышли вперед. И на 83-й чемпионы Казахстана забили и ушли от поражения, автором гола стал Дархан Меделхан.

Отметим, что это уже пятый матч алматинского клуба на сборах, в котором он не смог одержать победу. В предыдущих четырех играх команда потерпела поражения. Последнее — сегодня днем от брестского «Руха».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ze78-JDTfnI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.