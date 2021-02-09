«Кайрат» дважды отыгрался и избежал пятого подряд поражения на сборах в Турции
Он играл против чемпиона Черногории — «Будучности».
Он играл против чемпиона Черногории — «Будучности».
ФК «Кайрат» сыграл вничью в товарищеском матче на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 9 февраля, подопечные Алексея Шпилевского встречались с «Будучностью», которая является чемпионом Черногории. Встреча завершилась со счетом 2:2.
По ходу матча алматинский клуб дважды отыгрывался. «Будучность» открыла счет на десятой минуте. «Кайрат» сравнял на 46-й, отличился Артур Шушеначев. Затем на 77-й минуте черногорцы снова вышли вперед. И на 83-й чемпионы Казахстана забили и ушли от поражения, автором гола стал Дархан Меделхан.
Отметим, что это уже пятый матч алматинского клуба на сборах, в котором он не смог одержать победу. В предыдущих четырех играх команда потерпела поражения. Последнее — сегодня днем от брестского «Руха».
Это был последний матч «Кайрата» на нынешнем УТС. Далее у команды три дня выходных.