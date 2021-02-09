Брестский «Рух» победил «Кайрат» на сборе в Турции

Сегодня подопечные Кирилла Альшевского со счетом 2:0 победили чемпиона Казахстана «Кайрат» из Алматы, который тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский. Во втором тайме этой встречи голы забили Кирилл Черноок и Всеволод Садовский. До этого брестчане уступили львовскому «Руху» с крупным счетом 0:5, а в первом спарринге сыграли вничью с еще одним украинским клубом «Колосом» из Ковалевки — 2:2.

Чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» на сборе в ОАЭ сегодня проиграл армянскому «Пюнику» из Еревана с результатом 0:1.

Вице-чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ в первом спарринге в Турции потерпели крупное поражение от обладателя серебряных медалей украинского первенства киевского «Динамо» — 2:5. Следующие игры команда Виталия Жуковского проведет 14 февраля с грузинским клубом «Дила» из Гори и российской «Уфой». На 21 февраля запланированы контрольные матчи с казахстанской «Астаной» из Нур-Султана и латвийской «Лиепаей». В составе латвийского клуба под руководством белорусского тренера Дмитрия Молоша выступают бывшие игроки БАТЭ Дмитрий Бага, Михаил Гордейчук, Евгений Березкин и Марко Симич.

Футболисты минского «Динамо» на сборе в Сочи дважды обыграли российскую «Тюмень» — 5:1 и 2:1. Еще два спарринга подопечные Леонида Кучука проведут 13 февраля — с молодежным составом «Сочи» и красноярским «Енисеем».