Брестский «Рух» победил «Кайрат» на сборе в Турции
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Руха» одержали первую викторию на
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Руха» одержали первую викторию на
Сегодня подопечные Кирилла Альшевского со счетом 2:0 победили чемпиона Казахстана «Кайрат» из Алматы, который тренирует белорусский специалист Алексей Шпилевский. Во втором тайме этой встречи голы забили Кирилл Черноок и Всеволод Садовский. До этого брестчане уступили львовскому «Руху» с крупным счетом 0:5, а в первом спарринге сыграли вничью с еще одним украинским клубом «Колосом» из Ковалевки — 2:2.
Чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» на сборе в ОАЭ сегодня проиграл армянскому «Пюнику» из Еревана с результатом 0:1.
Футболисты минского «Динамо» на сборе в Сочи дважды обыграли российскую «Тюмень» — 5:1 и 2:1. Еще два спарринга подопечные Леонида Кучука проведут 13 февраля — с молодежным составом «Сочи» и красноярским «Енисеем».
Тем временем сегодня стало известно, что бывший наставник минских динамовцев Сергей Гуренко стал главным тренером литовского клуба «Ритеряй» из Вильнюса, который в прошлом году занял 6-е место в национальном чемпионате.