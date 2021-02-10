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01:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии

В ответном матче полуфинала Кубка Италии «Ювентус» принимал миланский «Интер». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась ничьей со счётом 0:0.

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Источник: AFP 2020

Первый полуфинальный матч между «Интером» и «Ювентусом» состоялся неделю назад, 2 февраля, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Победу одержали «бьянконери» — 2:1. На гол аргентинского нападающего «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса дублем ответил португальский форвард Криштиану Роналду.

Таким образом, туринский «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии. В финальном матче подопечные Андреа Пирло сыграют с победителем пары «Наполи» — «Аталанта». Первая встреча неаполитанцев с командой из Бергамо завершилась ничьей — 0:0. Ответный матч пройдёт сегодня, 10 февраля.

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