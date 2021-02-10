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10:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рамос отказался от двухлетнего контракта с «Реалом»

Защитник Серхио Рамос отклонил двухлетний контракт, предложенный «Реалом».

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Источник: Reuters

По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб хочет снизить зарплату игрока на 10 процентов.

Отмечается, что «Реал» не будет делать еще одного предложения о продлении контракта. Рамос играет за мадридцев с момента прихода из «Севильи» в 2005 году.

6 февраля 34-летний испанец перенес операцию на колене и сейчас проходит процесс восстановления. В нынешнем сезоне Рамос сыграл в 18 матчах и забил 3 мяча.

Во время загрузки произошла ошибка.
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