Рамос отказался от двухлетнего контракта с «Реалом»
Защитник Серхио Рамос отклонил двухлетний контракт, предложенный «Реалом».
Защитник Серхио Рамос отклонил двухлетний контракт, предложенный «Реалом».
По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб хочет снизить зарплату игрока на 10 процентов.
Отмечается, что «Реал» не будет делать еще одного предложения о продлении контракта. Рамос играет за мадридцев с момента прихода из «Севильи» в 2005 году.
6 февраля 34-летний испанец перенес операцию на колене и сейчас проходит процесс восстановления. В нынешнем сезоне Рамос сыграл в 18 матчах и забил 3 мяча.