Месси признан лучшим игроком десятилетия в мире по версии IFFHS, Роналду — второй

Первое место занял форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Следом за ним расположился нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а тройку замкнул бывший хавбек «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста.
Лучшие футболисты мира по версии IFFHS (2011−2020 год):
1. Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины)
2. Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия)
3. Андрес Иньеста («Виссел Кобе», Испания)
4. Неймар («ПСЖ», Бразилия)
5. Серхио Рамос («Реал», Испания)
6. Мануэль Нойер («Бавария», Германия)
7. Роберт Левандовски («Бавария», Польша)
8. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия)
9. Златан Ибрагимович («Милан», Швеция)
10. Лука Модрич («Реал», Хорватия).