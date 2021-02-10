Месси признан лучшим игроком десятилетия в мире по версии IFFHS, Роналду — второй

Месси признан лучшим игроком десятилетия в мире по версии IFFHS, Роналду — второй

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала рейтинг лучших игроков футболистов с 2011 по 2020 год. Он был составлен по итогам голосования, проведенного среди представителей 150 стран, сообщается на сайте организации.