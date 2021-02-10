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10:06 (мск), источник: Sport24

Месси признан лучшим игроком десятилетия в мире по версии IFFHS, Роналду — второй

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала рейтинг лучших игроков футболистов с 2011 по 2020 год. Он был составлен по итогам голосования, проведенного среди представителей 150 стран, сообщается на сайте организации.

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19
фотографий

Первое место занял форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Следом за ним расположился нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, а тройку замкнул бывший хавбек «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста.

Лучшие футболисты мира по версии IFFHS (2011−2020 год):

1. Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины)
2. Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия)
3. Андрес Иньеста («Виссел Кобе», Испания)
4. Неймар («ПСЖ», Бразилия)
5. Серхио Рамос («Реал», Испания)
6. Мануэль Нойер («Бавария», Германия)
7. Роберт Левандовски («Бавария», Польша)
8. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия)
9. Златан Ибрагимович («Милан», Швеция)
10. Лука Модрич («Реал», Хорватия).

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