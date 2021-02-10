Футболист из РПЛ вместо «Тараза» выбрал «Астану»

Ароян изначально получил приглашение от «Тараза». Он хорошо знаком главному тренеру этой команды Вардану Минасяну по игре за «Пюник» и национальную сборную.

Вараздат может сыграть как центрального защитника, так и в опорной зоне. В 2016 году отправился в Иран, а уже спустя год переехал в Россию, где выступал за «Урал» и «Тамбов». Клуб из одноименного города универсальный футболист покинул в качестве свободного агента в связи с многомесячными задержками по заработной плате.