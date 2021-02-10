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10:30 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист из РПЛ вместо «Тараза» выбрал «Астану»

28-летний игрок «Тамбова» и сборной Армении Вараздат Ароян отправится в расположение столичной «Астаны», сообщает Meta-ratings.kz.

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Источник: Reuters

Ароян изначально получил приглашение от «Тараза». Он хорошо знаком главному тренеру этой команды Вардану Минасяну по игре за «Пюник» и национальную сборную.

Вараздат может сыграть как центрального защитника, так и в опорной зоне. В 2016 году отправился в Иран, а уже спустя год переехал в Россию, где выступал за «Урал» и «Тамбов». Клуб из одноименного города универсальный футболист покинул в качестве свободного агента в связи с многомесячными задержками по заработной плате.

В ближайшее время «Астана» должна официально объявить о переходе Арояна. Ранее в столичном клубе заявили, что с игроком ведутся переговоры.

Напомним, что «Астана» финишировала на третьем месте в КПЛ-2020. В межсезонье ее состав покинули Юрий Перцух, Пиерос Сотириу, Юрий Логвиненко, Алексей Щеткин, Дмитрий Шомко, Урош Радакович, Рунар Мар Сигурьонссон.

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