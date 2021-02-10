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12:49 (мск), источник: Sport24

Промес не включен в заявку на матч с ПСВ. Тренер «Аякса» больше не рассчитывает на игрока

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг решил не включать вингера Квинси Промеса на матч ¼ Кубка Нидерландов против ПСВ. Тен Хаг больше не рассчитывает на 29-летнего футболиста, сообщает De Telegraaf.

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Вместо Промеса в амстердамской команде будет наигрываться Уссама Идрисси, арендованный у «Севильи».

Промес близок к возвращению в «Спартак», клубы ведут переговоры. Как ранее рассказал управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков, «Аякс» требует безусловность выплат за трансфер Промеса вне зависимости от решения суда, который может ограничить трудоспособность футболиста за нарушение закона.

Промес выступал за «Спартак» в 2014—2018 годах, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи. В сезоне-2016/17 выиграл с красно-белыми чемпионат России.

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