AS: Рамос не хочет уходить из «Реала»

По информации источника, 34-летний испанец не отклонял контрактное предложение клуба, о котором сообщало издание Mundo Deportivo, поскольку предложения не было. Сообщается, что футболист не планирует уходить из команды летом 2021 года.

6 февраля Рамос перенес операцию на колене и сейчас проходит процесс восстановления. В нынешнем сезоне испанец сыграл в 18 матчах и забил 3 мяча. 8 февраля сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».