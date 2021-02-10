AS: Рамос не хочет уходить из «Реала»
Защитник «Реала» Серхио Рамос не хочет покидать команду, сообщает 10 февраля AS.
Защитник «Реала» Серхио Рамос не хочет покидать команду, сообщает 10 февраля AS.
По информации источника, 34-летний испанец не отклонял контрактное предложение клуба, о котором сообщало издание Mundo Deportivo, поскольку предложения не было. Сообщается, что футболист не планирует уходить из команды летом 2021 года.
6 февраля Рамос перенес операцию на колене и сейчас проходит процесс восстановления. В нынешнем сезоне испанец сыграл в 18 матчах и забил 3 мяча. 8 февраля сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».