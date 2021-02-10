Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.02
Атлетико
Сельта
22
Футбол. Зарубежный
8.02
Лидс
Кристал Пэлас
20
Футбол. Зарубежный
9.02
Реал
Хетафе
20
Футбол. Зарубежный
12.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
12.02
Болонья
Беневенто
Футбол. Зарубежный
13.02
Лестер
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
14Луис Адриано завоевал Кубок Либертадорес
90Медведева улетела в космос, Загитова зажгла фаеры, Трусову закидали бананами. Главные фото Кубка Первого канала
18:59 (мск), источник: Sport24

«Монако» победил «Гренобль» в Кубке Франции, Головин играл с 75-й минуты

В Гренобле состоялся матч Кубка Франции между местным «Греноблем» и «Монако». Встреча завершилась победой «Монако» со счетом 1:0.

Наверх
Источник: asmonaco.com

Единственный гол в составе монегасков забил нападающий Стеван Йоветич, поразивший ворота соперника на 34-й минуте.

Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вступил в игру на 75-й минуте, заменив Энцо Мийо и не отметившись результативными действиями.

В других матчах игрового дня «Марсель» в гостях обыграл «Осер» (2:0), «Страсбур» дома уступил «Монпелье» (0:2), «Тулуза» в гостевом матче победила «Бордо» (2:0), «Нант» на своем поле проиграл «Лансу» (2:4).

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ».

 Модель найдена мертвой через неделю после расставания с футболистом «Баварии». Она обещала раскрыть тайну
«Думала, меня убивают. Страшно». На ведущую «Матч ТВ» напал болельщик Хабиба
Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
AS: Рамос не хочет уходить из мадридского «Реала»
Фуркад осудил поведение норвежцев и решил болеть за Большунова
Дмитрий Губерниев высказался о дебютной гонке россиян на ЧМ
Клуб НХЛ выставил российского нападающего на драфт отказов
УНИКС обыграл «Зенит» в матче лидеров Единой лиги ВТБ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь