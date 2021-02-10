«Монако» победил «Гренобль» в Кубке Франции, Головин играл с 75-й минуты
В Гренобле состоялся матч Кубка Франции между местным «Греноблем» и «Монако». Встреча завершилась победой «Монако» со счетом 1:0.
В Гренобле состоялся матч Кубка Франции между местным «Греноблем» и «Монако». Встреча завершилась победой «Монако» со счетом 1:0.
Единственный гол в составе монегасков забил нападающий Стеван Йоветич, поразивший ворота соперника на 34-й минуте.
В других матчах игрового дня «Марсель» в гостях обыграл «Осер» (2:0), «Страсбур» дома уступил «Монпелье» (0:2), «Тулуза» в гостевом матче победила «Бордо» (2:0), «Нант» на своем поле проиграл «Лансу» (2:4).
Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ».