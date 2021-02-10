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20:13 (мск), источник: Vesti.kz

Слабые кондиции, неубедительные защита и нападение. Как «Кайрат» выступил на вторых сборах в Турции

Алматинский «Кайрат» завершил второй предсезонный сбор в Турции. Результаты команды в контрольных матчах оказались отрицательными, а сама игра команды вызвала много вопросов. Корреспондент Vesti.kz изучил, как линия самая слабая.

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Алматинцы провели пять матчей на этих сборах, некоторые из них молодежными или смешанными составами. Московскому «Динамо» подопечные Алексея Шпилевского уступили 0:2. Самарским «Крыльям Советов» матч был проигран со счетом 2:3. Здесь отличились полузащитники Небойша Косович и Айбол Абикен. Кроме того, молодежный состав проиграл украинской «Александрии» — 1:4. В этом матче забил Андрей Ульшин — тоже полузащитник.

Также под конец сборов были поражение от другого украинского клуба «Рух» (0:2) и ничья с черногорской «Будучностью» — 2:2. В этом матче у алматинцев состав был разбавлен игроками из «молодежки». Голы на счету нападающих Артура Шушеначева и Айбара Абдуллы.

Безусловно, результаты на сборах второстепенны, а какие-то выводы преждевременны. Но по итогам сыгранных матчей констатируем, что оборона, которая в сезоне-2020 выглядела убедительно, во многом благодаря чему клуб завоевал чемпионство, сейчас далека от своих кондиций. При этом отметим, что защитная линия не претерпела изменений после недавних игр в Турции и дала тренерскому штабу дополнительную пищу для размышлений.

В общекомандных действиях и показанных ею результатах нельзя отделять линию полузащиты, но футболисты центра поля оказались самыми результативными — три из пяти голов. Хотя и полузащита нуждается в улучшении своего состояния.

Из нападающих пока отличились только 22-летний Шушеначев и 19-летний Абдулла. Свои непосредственные функции еще не исполняли Вагнер Лав, Штрели Мамба и Адеринсола Эсеола. Здесь, безусловно, всем троим необходимо включаться в игру и подходить к сезону в оптимальной форме.

14 февраля алматинцы начнут третьи предсезонные сборы. Они также пройдут в Турции. Клуб уже определился с соперниками. Все они будут из России. 17 февраля «Кайрат» сыграет с «Чайкой», 19-го — с «Нижним Новгородом», 21-го — с «Рубином», а закроет УТС игрой с «Ротором» 23-го февраля.

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