«Манчестер Сити» обыграл «Суонси» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

На 30-й минуте гол забил защитник «Сити» Кайл Уолкер. С правого фланга он вырезал кросс в штрафную, Торрес и Жезус не дотянулись до удара, чем только смутили вратаря — мяч без лишних касаний залетел в ворота. Во втором тайме Рахим Стерлинг. Эрнандес развернул атаку по центру, сделав передачу в штрафную, Стерлинг мяч подхватил и аккуратным ударом низом пробил точно впритирку с дальней штангой.