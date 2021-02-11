«Барселона» проиграла «Севилье» в полуфинальном матче Кубка Испании

На 25-й минуте счёт открыл защитник Жюль Кунде. Футболист «Севильи» легко ушёл от Умтити, прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и уверенно пробил мимо Тер Штегена в дальний угол ворот. На 85-й преимущество севильской команды увеличил Иван Ракитич. После передачи от центра поля поскользнулся Юмтити, выпустив Ракитича один на один, после чего Иван уверенно на силу пробил над Тер Штегеном в сетку ворот.