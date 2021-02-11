«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, обыграв «Наполи»

На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Аталанты» Дуван Сапата. Через 6 минут полузащитник Маттео Пессина упрочил преимущество хозяев в счёте. Во втором тайме, на 53-й минуте, форвард Ирвин Лосано сократил отставание «Наполи». На 78-й минуте Пессина оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку «Аталанты» на эту встречу, однако не вышел на поле.