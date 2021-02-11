Гол Мойзе Кина принёс «ПСЖ» победу в матче Кубка Франции с «Каном»

Первая половина матча прошла без забитых мячей. Победный гол в матче на 49-й минуте забил нападающий Мойзе Кин.

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Таким образом, «ПСЖ» вышел в 1/16 финала Кубка Франции, а «Кан» завершил участие в турнире.

Действующим победителем Кубка Франции является «ПСЖ», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграть «Сент-Этьен» со счётом 1:0.