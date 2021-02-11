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12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
01:28 (мск), источник: Известия

В «Фиорентине» объяснили уход Кокорина с тренировки

Форвард итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин не испытывает проблем со здоровьем. Об этом в среду, 10 февраля, заявили в пресс-службе флорентинского футбольного клуба.

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Ранее в этот день СМИ сообщали, что нападающий досрочно покинул тренировку.

«Кокорин чувствует себя великолепно, просто он первым завершил сегодняшнюю тренировку», — цитирует сообщение пресс-службы «РИА Новости».

О том, что Кокорин переходит из московского «Спартака» в «Фиорентину», стало известно 21 января. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан на 3,5 года. Сообщалось, что за переход спортсмена «Спартак» получил около €4 млн. Футболист дебютировал за «фиалок», выйдя на поле на 73-й минуте матча с «Интером» в чемпионате Италии 5 февраля и провел на поле 20 минут. В воскресенье флорентийцы сыграют на выезде с «Сампдорией».

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