В «Фиорентине» объяснили уход Кокорина с тренировки

О том, что Кокорин переходит из московского «Спартака» в «Фиорентину», стало известно 21 января. Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан на 3,5 года. Сообщалось, что за переход спортсмена «Спартак» получил около €4 млн. Футболист дебютировал за «фиалок», выйдя на поле на 73-й минуте матча с «Интером» в чемпионате Италии 5 февраля и провел на поле 20 минут. В воскресенье флорентийцы сыграют на выезде с «Сампдорией».