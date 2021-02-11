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09:05 (мск), источник: ТАСС

«Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» в 1/8 финала Кубка Англии. Команды забили девять голов

ТАСС, 11 февраля. «Эвертон» дома в дополнительное время обыграл «Тоттенхэм» со счетом 5:4 в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

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Источник: AP 2020

В составе «Эвертона» голы на счету Доминика Калверт-Льюина (36), Ришарлисона (38, 68), Гилфи Сигурдссона (43, с пенальти) и Бернарда (97).

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Сигурдссон отметился тремя голевыми передачами (такое достижение футболисту «Эвертона» покорилось впервые за 9 лет, предыдущим был Стивен Пинар в 2012 году), Калверт-Льюин — одной. У лондонцев забили Дэвинсон Санчес (3-я и 57-я минуты), Эрик Ламела (45+3) и Гарри Кейн (83). Санчес стал первым центральным защитником «Тоттенхэма» за восемь лет, сделавшим дубль.

«Эвертон» не мог победить лондонцев на своем поле с декабря 2012 года (2:1), сыграв с тех пор четыре раза вничью и трижды уступив в матчах чемпионата Англии. Встреча «Эвертона» и «Тоттенхэма» стала самой результативной игрой двух команд из высшего дивизиона чемпионата в Кубке Англии за 60 лет, в 1961 году «Шеффилд Уэнсдэй» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:2. Команда, возглавляемая португальцем Жозе Моуринью, в третий раз в его карьере пропустила пять мячей.

В других матчах 1/8 финала в среду «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Суонси» (3:1), «Шеффилд Юнайтед» победил дома «Бристоль Сити» (1:0), «Лестер» на своем поле оказался сильнее «Брайтона» (1:0).

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