«Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» в 1/8 финала Кубка Англии. Команды забили девять голов

Сигурдссон отметился тремя голевыми передачами (такое достижение футболисту «Эвертона» покорилось впервые за 9 лет, предыдущим был Стивен Пинар в 2012 году), Калверт-Льюин — одной. У лондонцев забили Дэвинсон Санчес (3-я и 57-я минуты), Эрик Ламела (45+3) и Гарри Кейн (83). Санчес стал первым центральным защитником «Тоттенхэма» за восемь лет, сделавшим дубль.

«Эвертон» не мог победить лондонцев на своем поле с декабря 2012 года (2:1), сыграв с тех пор четыре раза вничью и трижды уступив в матчах чемпионата Англии. Встреча «Эвертона» и «Тоттенхэма» стала самой результативной игрой двух команд из высшего дивизиона чемпионата в Кубке Англии за 60 лет, в 1961 году «Шеффилд Уэнсдэй» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:2. Команда, возглавляемая португальцем Жозе Моуринью, в третий раз в его карьере пропустила пять мячей.