«Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» в 1/8 финала Кубка Англии. Команды забили девять голов
ТАСС, 11 февраля. «Эвертон» дома в дополнительное время обыграл «Тоттенхэм» со счетом 5:4 в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
ТАСС, 11 февраля. «Эвертон» дома в дополнительное время обыграл «Тоттенхэм» со счетом 5:4 в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
В составе «Эвертона» голы на счету Доминика
Сигурдссон отметился тремя голевыми передачами (такое достижение футболисту «Эвертона» покорилось впервые за 9 лет, предыдущим был Стивен Пинар в 2012 году),
«Эвертон» не мог победить лондонцев на своем поле с декабря 2012 года (2:1), сыграв с тех пор четыре раза вничью и трижды уступив в матчах чемпионата Англии. Встреча «Эвертона» и «Тоттенхэма» стала самой результативной игрой двух команд из высшего дивизиона чемпионата в Кубке Англии за 60 лет, в 1961 году «Шеффилд Уэнсдэй» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:2. Команда, возглавляемая португальцем Жозе Моуринью, в третий раз в его карьере пропустила пять мячей.
В других матчах 1/8 финала в среду «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Суонси» (3:1), «Шеффилд Юнайтед» победил дома «Бристоль Сити» (1:0), «Лестер» на своем поле оказался сильнее «Брайтона» (1:0).