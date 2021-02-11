Тихонов нашел виновного в разгроме «Астаны» и высказался о кадровых проблемах
Его команда пропустила четыре мяча от клуба РПЛ.
Его команда пропустила четыре мяча от клуба РПЛ.
Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал поражение от российского клуба «Химки» на
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу представителя российской
— Я очень доволен командой. С учетом того, что «Химкам» предстоит совсем скоро играть в Кубке России, и они уже завершают предсезонную подготовку, а мы только три дня тренируемся, команда выглядела хорошо. Счет матча абсолютно не отражает ход игры, у нас были моменты забить еще, даже забили в первом тайме, но судья отменил чистый гол, увидев нарушение. Во второй половине нам в ворота поставили пенальти, хотя нападающий находился в офсайде. Ну, а дальше мы большими силами пошли отыгрываться, но пропустили быстрые атаки и два необязательных гола. Думаю, что по моментам мы должны были как минимум не проиграть, но это лишь первый матч на сборе, мы видим, в чем нам нужно прибавлять, будем двигаться вперед, улучшать игру. К сожалению, у нас есть кадровые проблемы, так, сейчас в расположении у нас лишь один номинальный центральный защитник — Томашевич, пришлось к нему в пару выпускать Абзала Бейсебекова. Также нет нападающего, Прокопенко получил травму, и мы остались с одним Каримовым.
— Сегодня шанс сыграть получила большая группа молодых футболистов, как они себя проявили?
— Действительно, в стартовом составе вышли три воспитанника клуба Саги Совет, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев, добавьте сюда еще и Эбонга, которому всего 21 год. Во второй половине мы также дали сыграть почти всем молодым футболистам, которые есть у нас в расположении, — Мейрамбек Калмырза, Лев Скворцов, Жаслан Каиркенов, Рамазан Каримов. В общей сложности,