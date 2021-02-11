Тихонов нашел виновного в разгроме «Астаны» и высказался о кадровых проблемах

— Я очень доволен командой. С учетом того, что «Химкам» предстоит совсем скоро играть в Кубке России, и они уже завершают предсезонную подготовку, а мы только три дня тренируемся, команда выглядела хорошо. Счет матча абсолютно не отражает ход игры, у нас были моменты забить еще, даже забили в первом тайме, но судья отменил чистый гол, увидев нарушение. Во второй половине нам в ворота поставили пенальти, хотя нападающий находился в офсайде. Ну, а дальше мы большими силами пошли отыгрываться, но пропустили быстрые атаки и два необязательных гола. Думаю, что по моментам мы должны были как минимум не проиграть, но это лишь первый матч на сборе, мы видим, в чем нам нужно прибавлять, будем двигаться вперед, улучшать игру. К сожалению, у нас есть кадровые проблемы, так, сейчас в расположении у нас лишь один номинальный центральный защитник — Томашевич, пришлось к нему в пару выпускать Абзала Бейсебекова. Также нет нападающего, Прокопенко получил травму, и мы остались с одним Каримовым.