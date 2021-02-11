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12:42 (мск), источник: Vesti.kz

Видеообзор матча с покером лучшего бомбардира КПЛ, или как «Ордабасы» разгромил экс-чемпиона России

Команды забили семь голов на двоих.

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Представляем вашему вниманию видеообзор товарищеского матча между шымкентским «Ордабасы» и владикавказской «Аланией», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла на сборах в Турции и завершилась со счетом 5:2 в пользу казахстанского клуба.

В составе победителей покер оформил лучший бомбардир КПЛ-2020 Жоао Пауло. Еще один мяч забил Мирзад Механович.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что «Алания» становилась чемпионом России в 1995 году. Сейчас клуб из Владикавказа выступает в ФНЛ — втором по значимости дивизионе России, где с 49 очками идет на пятом месте из 22.

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