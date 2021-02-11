Видеообзор матча с покером лучшего бомбардира КПЛ, или как «Ордабасы» разгромил экс-чемпиона России

Встреча команд прошла на сборах в Турции и завершилась со счетом 5:2 в пользу казахстанского клуба.

Напомним, что «Алания» становилась чемпионом России в 1995 году. Сейчас клуб из Владикавказа выступает в ФНЛ — втором по значимости дивизионе России, где с 49 очками идет на пятом месте из 22.