Видеообзор матча с покером лучшего бомбардира КПЛ, или как «Ордабасы» разгромил экс-чемпиона России
Команды забили семь голов на двоих.
Команды забили семь голов на двоих.
Представляем вашему вниманию видеообзор товарищеского матча между шымкентским «Ордабасы» и владикавказской «Аланией», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла на сборах в Турции и завершилась со счетом 5:2 в пользу казахстанского клуба.
В составе победителей покер оформил лучший бомбардир КПЛ-2020 Жоао Пауло. Еще один мяч забил Мирзад Механович.
Напомним, что «Алания» становилась чемпионом России в 1995 году. Сейчас клуб из Владикавказа выступает в ФНЛ — втором по значимости дивизионе России, где с 49 очками идет на пятом месте из 22.