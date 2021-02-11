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12:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» нашла замену Сотириу. Известны подробности переговоров

Форвард оценивается в 1,5 миллиона евро.

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Лучший бомбардир «Пахтакора» в истории чемпионатов Узбекистана Игорь Сергеев может перейти в «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Команда
Астана

По информации источника, представители 27-летнего нападающего уже контактировали с руководством казахстанского клуба. «Астана» рассматривает Сергеева качестве замены киприота Пиероса Сотириу, который был продан в «Лудогорец».

Несмотря на действующий до конца года контракт с ташкентским клубом, «Астане» Сергеев может достаться бесплатно. Переговоры продолжаются и находятся в продвинутой стадии. Сам игрок желает перебраться в Нур-Султан ради матчей в еврокубках.

Помимо «Пахтакора», Сергеев также выступал за китайский «Бейцзинь Гоань» и «Аль-Зафру» из ОАЭ. Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Узбекистана в 1,5 миллиона евро.

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