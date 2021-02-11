«Астана» нашла замену Сотириу. Известны подробности переговоров

Лучший бомбардир «Пахтакора» в истории чемпионатов Узбекистана Игорь Сергеев может перейти в «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings. kz.

Команда Астана

По информации источника, представители 27-летнего нападающего уже контактировали с руководством казахстанского клуба. «Астана» рассматривает Сергеева качестве замены киприота Пиероса Сотириу, который был продан в «Лудогорец».

Несмотря на действующий до конца года контракт с ташкентским клубом, «Астане» Сергеев может достаться бесплатно. Переговоры продолжаются и находятся в продвинутой стадии. Сам игрок желает перебраться в Нур-Султан ради матчей в еврокубках.