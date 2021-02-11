Экс-футболист «Челси» и «Ливерпуля» может перейти в казахстанский клуб

Полузащитник сборной Гвинеи-Бисау Тони Силва может перейти в «Тобол». Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

По его информации, игрок уже находится в расположении костанайского клуба на сборах в Турции.

Команда Тобол Кс

Полузащитник сборной Гвинеи-Бисау в начале сезона-2020 был заявлен за «Тараз» как португалец. Бывший футболист «Ливерпуля» обладает паспортом этой страны.

На его счету четыре гола в 17 матчах КПЛ — это лучший результат среди игроков «Тараза».

В частности, мячи Силвы помогли отобрать очки у «Кайсара» и «Астаны». В матче первого круга против «Ордабасы», в котором «Тараз» выиграл со счетом 3:2, Силва дважды стал соавтором автоголов в исполнении игроков шымкентского клуба.

Силва с детства проживает в Португалии. На юношеском уровне он выступал за «Бенфику», а в 2009 году перебрался в Англию, где играл за молодежные команды «Челси» и «Ливерпуля».

Впрочем, в основной состав «красных» он не смог пройти, хотя был в заявке на АПЛ в сезонах-2010/11 и 2011/12.

Сейчас стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, оценивается в 350 тысяч евро.