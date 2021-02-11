Экс-футболист «Челси» и «Ливерпуля» может перейти в казахстанский клуб
Также он выступал за «Бенфику».
Также он выступал за «Бенфику».
Полузащитник сборной
По его информации, игрок уже находится в расположении костанайского клуба на сборах в Турции.
Полузащитник сборной
На его счету четыре гола в 17 матчах КПЛ — это лучший результат среди игроков «Тараза».
В частности, мячи Силвы помогли отобрать очки у «Кайсара» и «Астаны». В матче первого круга против «Ордабасы», в котором «Тараз» выиграл со счетом 3:2, Силва дважды стал соавтором автоголов в исполнении игроков шымкентского клуба.
Силва с детства проживает в Португалии. На юношеском уровне он выступал за «Бенфику», а в 2009 году перебрался в Англию, где играл за молодежные команды «Челси» и «Ливерпуля».
Впрочем, в основной состав «красных» он не смог пройти, хотя был в заявке на АПЛ в сезонах-2010/11 и 2011/12.
Сейчас стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, оценивается в 350 тысяч евро.
Напомним, «Тараз» занял восьмое место по итогам сезона. «Тобол» стал серебряным призером чемпионата Казахстана и выступит в еврокубках.