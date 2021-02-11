«Не исключено, что повлияли деньги, разгульная жизнь». Казахстанский тренер — об ошибке Сейдахмета с «Уфой», конкуренции в «Кайрате» и новом клубе
Он считает, что игроку надо сделать шаг назад.
Он считает, что игроку надо сделать шаг назад.
Нападающий «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет в ближайшее время может перейти в «Ордабасы» на правах аренды. Корреспондент Vesti.kz поговорил о кризисном периоде в карьере игрока с
«Изначально, когда Сейдахмет переходил в “Уфу”, я сказал, что это был преждевременный трансфер, ему надо было окрепнуть в Казахстане. Сейчас, можно сказать, он уже состоявшийся игрок, но внутри у него
В прошлом году Сейдахмет уходил в аренду в «Жетысу», там он провел пять матчей, результативными действиями не отметился. В нынешнее межсезонье «Кайрат» не включил игрока в основной состав, который отправился на сборы в Турцию. У игрока имеется действующий контракт с алматинской командой.
Сейдахмет — воспитанник таразской школы футбола. Клубную карьеру начинал в 2017 году в составе «Тараза». 1 апреля дебютировал в гостевом матче с «Тоболом». В том сезоне в казахстанской
В феврале 2018-го подписал контракт с российской «Уфой». Спустя год, в феврале 2019-го, Еркебулан на правах аренды перешел в «Левски». С этим клубом завоевал бронзовые медали чемпионата Болгарии.