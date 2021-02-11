Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.02
Реал
Хетафе
20
Футбол. Зарубежный
12.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
12.02
Болонья
Беневенто
Футбол. Зарубежный
12.02
Леванте
Осасуна
Футбол. Зарубежный
13.02
Лестер
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
13.02
Гранада
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
10СКА разгромил «Спартак»
13:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Не исключено, что повлияли деньги, разгульная жизнь». Казахстанский тренер — об ошибке Сейдахмета с «Уфой», конкуренции в «Кайрате» и новом клубе

Он считает, что игроку надо сделать шаг назад.

Наверх

Нападающий «Кайрата» Еркебулан Сейдахмет в ближайшее время может перейти в «Ордабасы» на правах аренды. Корреспондент Vesti.kz поговорил о кризисном периоде в карьере игрока с экс-тренером молодежной сборной Казахстана Алмасом Кулшинбаевым.

Команда
Кайрат

«Изначально, когда Сейдахмет переходил в “Уфу”, я сказал, что это был преждевременный трансфер, ему надо было окрепнуть в Казахстане. Сейчас, можно сказать, он уже состоявшийся игрок, но внутри у него что-то  надломилось, в психологическом плане. В той же молодежной сборной, на тренировках он был просто одним из лучших, а в играх все терялось, чувствовалась неуверенность. Возможно, повлияли какие-то  другие факторы, деньги, разгульная жизнь, это не исключено. В “Кайрате” он, опять же, столкнулся с высокой конкуренцией. Сейчас ему надо сделать шаг назад. Если перейдет в “Ордабасы”, ну не знаю, это тоже амбициозная команда, там есть игроки, но шансы заиграть там все-таки выше, чем в “Кайрате”. Ему нужен тренер, который будет доверять и прощать ошибки. Может быть, стоит вернуться в родной “Тараз”, на мой взгляд, это более подходящий вариант для него. Или пойти в тот же “Шахтер”, где сейчас Али Алиев. Когда мы с ним работали в “молодежке”, у нас были разговоры, я советовал ему забыть, что было раньше. Ему нужны клуб и тренер, где он получит доверие. Вот, например, в прошлом году он ушел в аренду в “Жетысу”, и я ему сразу сказал — это неправильный выбор. Команду возглавлял Огай, а он достаточно прагматичный тренер, Дмитрий Алексеевич не тот человек, который будет по душам разговаривать», — отметил 45-летний специалист.

В прошлом году Сейдахмет уходил в аренду в «Жетысу», там он провел пять матчей, результативными действиями не отметился. В нынешнее межсезонье «Кайрат» не включил игрока в основной состав, который отправился на сборы в Турцию. У игрока имеется действующий контракт с алматинской командой.

Сейдахмет — воспитанник таразской школы футбола. Клубную карьеру начинал в 2017 году в составе «Тараза». 1 апреля дебютировал в гостевом матче с «Тоболом». В том сезоне в казахстанской премьер-лиге провел 15 матчей и забил один гол в ворота «Иртыша».

В феврале 2018-го подписал контракт с российской «Уфой». Спустя год, в феврале 2019-го, Еркебулан на правах аренды перешел в «Левски». С этим клубом завоевал бронзовые медали чемпионата Болгарии.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Рейнджерс» потеряли Панарина из-за травмы. Он привез гол
Долгожданный гол россиянина в Канаде. Михеев положил победный
Тренер «Аякса»: Промес не играл с ПСВ, так как хочет в «Спартак»
«Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» в матче с 9 голами в Кубке Англии
СМИ: Новым главой оргкомитета ОИ станет 84-летний экс-футболист
Сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию
В IBU пояснили запрет на публикацию биатлонистами из РФ флага
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь