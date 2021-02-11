«Не исключено, что повлияли деньги, разгульная жизнь». Казахстанский тренер — об ошибке Сейдахмета с «Уфой», конкуренции в «Кайрате» и новом клубе

«Изначально, когда Сейдахмет переходил в “Уфу”, я сказал, что это был преждевременный трансфер, ему надо было окрепнуть в Казахстане. Сейчас, можно сказать, он уже состоявшийся игрок, но внутри у него что-то надломилось, в психологическом плане. В той же молодежной сборной, на тренировках он был просто одним из лучших, а в играх все терялось, чувствовалась неуверенность. Возможно, повлияли какие-то другие факторы, деньги, разгульная жизнь, это не исключено. В “Кайрате” он, опять же, столкнулся с высокой конкуренцией. Сейчас ему надо сделать шаг назад. Если перейдет в “Ордабасы”, ну не знаю, это тоже амбициозная команда, там есть игроки, но шансы заиграть там все-таки выше, чем в “Кайрате”. Ему нужен тренер, который будет доверять и прощать ошибки. Может быть, стоит вернуться в родной “Тараз”, на мой взгляд, это более подходящий вариант для него. Или пойти в тот же “Шахтер”, где сейчас Али Алиев. Когда мы с ним работали в “молодежке”, у нас были разговоры, я советовал ему забыть, что было раньше. Ему нужны клуб и тренер, где он получит доверие. Вот, например, в прошлом году он ушел в аренду в “Жетысу”, и я ему сразу сказал — это неправильный выбор. Команду возглавлял Огай, а он достаточно прагматичный тренер, Дмитрий Алексеевич не тот человек, который будет по душам разговаривать», — отметил 45-летний специалист.