Объявлены призовой фонд Суперкубка Казахстана и новый формат турнира
Также известны участники и даты матчей.
Также известны участники и даты матчей.
Розыгрыш Суперкубка Казахстана по футболу пройдет в новом формате. Это делается в целях популяризации футбола и повышения статуса турнира, сообщает официальный сайт ПФЛК.
Призовой фонд победителю и призерам соревнования составит порядка 40 миллионов тенге.
По новым согласованным с клубами — членами ПФЛК правилам Суперкубка участие в турнире примут чемпион Казахстана прошедшего сезона («Кайрат»),
Суперкубок будет состоять из двух полуфинальных матчей (2, 3 марта), встречи за третье место (5 марта) и финала (6 марта) и пройдет в городе Туркестане. Жеребьевка полуфиналов состоится 15 февраля в 14:00 по столичному времени и будет показана в прямом эфире на сайте ПФЛК.