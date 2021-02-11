Объявлены призовой фонд Суперкубка Казахстана и новый формат турнира

Розыгрыш Суперкубка Казахстана по футболу пройдет в новом формате. Это делается в целях популяризации футбола и повышения статуса турнира, сообщает официальный сайт ПФЛК.

Команда Кайрат

Призовой фонд победителю и призерам соревнования составит порядка 40 миллионов тенге.

По новым согласованным с клубами — членами ПФЛК правилам Суперкубка участие в турнире примут чемпион Казахстана прошедшего сезона («Кайрат»), клубы-призеры («Тобол», «Астана») и обладатель Кубка Казахстана. В случае если обладатель Кубка не выявлен, то участником становится команда, занявшая четвертое место в чемпионате («Шахтер»).