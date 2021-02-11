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13:48 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлены призовой фонд Суперкубка Казахстана и новый формат турнира

Также известны участники и даты матчей.

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Розыгрыш Суперкубка Казахстана по футболу пройдет в новом формате. Это делается в целях популяризации футбола и повышения статуса турнира, сообщает официальный сайт ПФЛК.

Команда
Кайрат

Призовой фонд победителю и призерам соревнования составит порядка 40 миллионов тенге.

По новым согласованным с клубами — членами ПФЛК правилам Суперкубка участие в турнире примут чемпион Казахстана прошедшего сезона («Кайрат»), клубы-призеры («Тобол», «Астана») и обладатель Кубка Казахстана. В случае если обладатель Кубка не выявлен, то участником становится команда, занявшая четвертое место в чемпионате («Шахтер»).

Суперкубок будет состоять из двух полуфинальных матчей (2, 3 марта), встречи за третье место (5 марта) и финала (6 марта) и пройдет в городе Туркестане. Жеребьевка полуфиналов состоится 15 февраля в 14:00 по столичному времени и будет показана в прямом эфире на сайте ПФЛК.

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