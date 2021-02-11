Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.02
Реал
Хетафе
20
Футбол. Зарубежный
12.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
12.02
Болонья
Беневенто
Футбол. Зарубежный
12.02
Леванте
Осасуна
Футбол. Зарубежный
13.02
Лестер
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
13.02
Гранада
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
13:54 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Аякса»: Промес не играл против ПСВ, так как хочет уехать в «Спартак»

ТАСС, 11 февраля. Нидерландский футболист «Аякса» Квинси Промес желает уехать играть в московский «Спартак». Об этом сообщил главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, комментарий которого приводит нидерландская газета Algemeen Dagblad.

Наверх
Источник: AFP 2020

В среду Промес не попал в заявку «Аякса» на матч четвертьфинала Кубка Нидерландов против ПСВ (2:1). «Квинси по-прежнему находится в составе, но у него есть желание уехать в “Спартак”, — сказал тен Хаг. — Вот почему мы решили исключить его из заявки. Если перехода не произойдет, он останется в составе, потому что мы очень им довольны».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

Ранее директор по связям с общественностью российского клуба Антон Фетисов сообщил ТАСС о том, что стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта, а также отметил, что «обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами».

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года. 27 января источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС о том, что «Спартак» не готов платить за трансфер Промеса больше €10 млн, пояснив, что «сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении».

Промесу 29 лет, он выступает за «Аякс» с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча в разных турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
«Рейнджерс» потеряли Панарина из-за травмы. Он привез гол
Долгожданный гол россиянина в Канаде. Михеев положил победный
«Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» в матче с 9 голами в Кубке Англии
СМИ: Новым главой оргкомитета ОИ станет 84-летний экс-футболист
Сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию
В IBU пояснили запрет на публикацию биатлонистами из РФ флага
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь