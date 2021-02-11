Главный тренер «Аякса»: Промес не играл против ПСВ, так как хочет уехать в «Спартак»

В среду Промес не попал в заявку «Аякса» на матч четвертьфинала Кубка Нидерландов против ПСВ (2:1). «Квинси по-прежнему находится в составе, но у него есть желание уехать в “Спартак”, — сказал тен Хаг. — Вот почему мы решили исключить его из заявки. Если перехода не произойдет, он останется в составе, потому что мы очень им довольны».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9180edcad7e8a9854a17" data-vnd="9180edcad7e8a9854a17" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9180edcad7e8a9854a17" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также 5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

Ранее директор по связям с общественностью российского клуба Антон Фетисов сообщил ТАСС о том, что стороны близки к достижению договоренностей по условиям трансфера и личного контракта, а также отметил, что «обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами».

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf, футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года. 27 января источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС о том, что «Спартак» не готов платить за трансфер Промеса больше €10 млн, пояснив, что «сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении».