Воспитанник «Спартака» прибыл в расположение клуба КПЛ

Нападающий «Урала» Давид Караев прибыл в расположение «Каспия», проводящего сборы в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings. kz.

Команда Каспий

Воспитанник владикавказского футбола и московского «Спартака» успел сыграть одну игру за юношескую сборную Азербайджана.

Также он выступал за «СКА-Энергию», владикавказский «Спартак» и «КАМАЗ» (Набережные Челны).

В августе прошлого года Караев дебютировал в РПЛ в составе «Урала». Всего в российской премьер-лиге сыграл шесть матчей.