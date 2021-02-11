Воспитанник «Спартака» прибыл в расположение клуба КПЛ
Форвард в прошлом году дебютировал в РПЛ.
Форвард в прошлом году дебютировал в РПЛ.
Нападающий «Урала» Давид Караев прибыл в расположение «Каспия», проводящего сборы в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
Воспитанник владикавказского футбола и московского «Спартака» успел сыграть одну игру за юношескую сборную Азербайджана.
Также он выступал за «СКА-Энергию», владикавказский «Спартак» и «КАМАЗ» (Набережные Челны).
В августе прошлого года Караев дебютировал в РПЛ в составе «Урала». Всего в российской
Контракт 25-летнего форварда с уральцами рассчитан до 2023 года.