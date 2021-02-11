Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.02
Реал
Хетафе
20
Футбол. Зарубежный
12.02
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
12.02
Болонья
Беневенто
Футбол. Зарубежный
12.02
Леванте
Осасуна
Футбол. Зарубежный
13.02
Лестер
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
13.02
Гранада
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
10СКА разгромил «Спартак»
14:13 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник «Спартака» прибыл в расположение клуба КПЛ

Форвард в прошлом году дебютировал в РПЛ.

Наверх

Нападающий «Урала» Давид Караев прибыл в расположение «Каспия», проводящего сборы в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Команда
Каспий

Воспитанник владикавказского футбола и московского «Спартака» успел сыграть одну игру за юношескую сборную Азербайджана.

Также он выступал за «СКА-Энергию», владикавказский «Спартак» и «КАМАЗ» (Набережные Челны).

В августе прошлого года Караев дебютировал в РПЛ в составе «Урала». Всего в российской премьер-лиге сыграл шесть матчей.

Контракт 25-летнего форварда с уральцами рассчитан до 2023 года.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Рейнджерс» потеряли Панарина из-за травмы. Он привез гол
Долгожданный гол россиянина в Канаде. Михеев положил победный
Тренер «Аякса»: Промес не играл с ПСВ, так как хочет в «Спартак»
«Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» в матче с 9 голами в Кубке Англии
СМИ: Новым главой оргкомитета ОИ станет 84-летний экс-футболист
Сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию
В IBU пояснили запрет на публикацию биатлонистами из РФ флага
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь