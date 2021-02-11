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15:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» может впервые за десять лет начать сезон без африканских легионеров

Вспомнили всех, начиная с Овие и заканчивая Мубеле.

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Потихоньку близится начало нового сезона КПЛ. Команды продолжают заниматься комплектацией составов, а новые игроки стараются продемонстрировать тренерам свою профпригодность. Одна из любопытных деталей заключается в том, что шестикратные чемпионы страны — «Астана» — приближаются к старту чемпионата без африканцев в составе. Такого в столичном клубе не было уже десять лет. Корреспондент Vesti.kz вспомнил африканцев, выступавших в составе «сине-желтых».
В прошлом сезоне за «Астану», занявшую третье место в чемпионате, ни разу не сыграл африканский игрок. Однако в начале чемпионата в расположении клуба все еще находился арендованный у французской «Тулузы» Фирмин Мубеле. Он покинул стан столичных только летом. Что же касается хавбека Макса Эбонга, то он имеет камерунские корни, но родился в Беларуси и играет за эту страну на международном уровне, поэтому относить к африканским футболистам мы его не имеем права.

Команда
Астана

В начале сезона-2019 в клубе был соотечественник Мубеле — конголезец Джуниор Кабананга. Летом форвард сменил клубную прописку, а спустя некоторое время к команде присоединился и Мубеле.

Сезон-2018 «Астана» начинала с Патриком Твумаси в составе. Это были последние месяцы ганского вингера в столице Казахстана. Уже летом, после ухода Твумаси, в клуб вернулся Кабананга.

Весь 2017-й год «Астану» тащили Твумаси и Кабананга. Это было и в чемпионате страны, и в еврокубках, где от связки страдали «Легия», «Маккаби», «Вильярреал» и другие европейские команды.

В первой половине 2016 года в столице выступали Твумаси и нигерийский полузащитник Лукман Аруна, ничем особенным в «Астане» не запомнившийся. Чуть позже в команду из аренды в Турции вернулся Кабананга, а Аруна покинул «Астану».

Сезон-2015 «Астана» впервые начинала в статусе действующего чемпиона страны. Новую кампанию в составе клуба начали два африканца — Твумаси и Фокси Кетевоама. Это был последний сезон Фокси в столице. Летом к ним присоединился и Кабананга, который дебютировал за «Астану» в том сезоне. Вместе этот «африканский трезубец» выступал в групповом этапе Лиги чемпионов.

В 2014-м сезон в составе клуба начали все тот же Фокси, имеющий на своем счету шесть голов за сборную Центральноафриканской Республики (ЦАР), а также нападающий национальной команды Гвинеи-Бисау Сисеру. В летнее трансферное окно к «Астане» присоединились Твумаси и камерунский хавбек Ги Стефан Эссаме.

КПЛ-2013 столичные начали с Фокси в составе, но уже летом количество африканских игроков выросло втрое — пришли Твумаси (первое появление в клубе) и Сисеру.

В начале 2012 года к клубу присоединились Фокси и камерунский опорник Кристиан Эбала. Кетевоама остался в столице на четыре сезона, а Кристиан отыграл один год.

В 2011 году африканцев в составе «Астаны» не было вообще. Первую половину сезона клуб еще именовался «Локомотивом». С тех пор прошло десять лет, и на протяжении всего этого времени в составе «Астаны» всегда начинал сезон как минимум один африканский легионер.

Отметим, что первым африканцем в истории клуба является Патрик Овие. Нигерийский оборонец защищал цвета столичного коллектива в сезоне-2009, который стал дебютным в клубной истории.
Напомним, что 10 февраля «Астана» провела первый матч на УТС в Турции, проиграв российскому клубу «Сочи» со счетом 1:4.

Димаш Тулегенов

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