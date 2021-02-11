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15:34 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Нигерии с опытом игры в Европе присоединился к «Ордабасы»

Южане сыграли два матча на сборах.

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Нигерийский футболист Чиди Осучукву находится просмотре в «Ордабасы». Об этом сообщает пресс-служба шымкентского клуба.

Команда
Ордабасы

Отмечается, что первым клубом 27-летнего опорника в профессиональной карьере стал нигерийский «Гейтвей». В 2010 году полузащитник перебрался в более именитый «Долфинс», с которым стал чемпионом Нигерии.

Благодаря отличному выступлению в чемпионском сезоне хавбек перешел в португальскую «Брагу» (Д1). В 2017 году Чиди подписал контракт с брестским «Динамо», а в 2019-м стал игроком брестского «Руха». На следующий год выступал в клубе ФНЛ России «Томь».

Является чемпионом Нигерии (2011), Беларуси (2019), обладателем Кубка (2016/17, 2017/18) и Суперкубка Беларуси (2019).

Напомним, что в межсезонье «Ордабасы» возглавил белорусский тренер Александр Седнев. Команда готовится к сезону в Турции, где провела два спарринга, победив узбекский «Навбахор» (2:1) и владикавказскую «Аланию» (5:2).

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