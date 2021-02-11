Чемпион Нигерии с опытом игры в Европе присоединился к «Ордабасы»

Нигерийский футболист Чиди Осучукву находится просмотре в «Ордабасы». Об этом сообщает пресс-служба шымкентского клуба.

Команда Ордабасы

Отмечается, что первым клубом 27-летнего опорника в профессиональной карьере стал нигерийский «Гейтвей». В 2010 году полузащитник перебрался в более именитый «Долфинс», с которым стал чемпионом Нигерии.

Благодаря отличному выступлению в чемпионском сезоне хавбек перешел в португальскую «Брагу» (Д1). В 2017 году Чиди подписал контракт с брестским «Динамо», а в 2019-м стал игроком брестского «Руха». На следующий год выступал в клубе ФНЛ России «Томь».

Является чемпионом Нигерии (2011), Беларуси (2019), обладателем Кубка (2016/17, 2017/18) и Суперкубка Беларуси (2019).