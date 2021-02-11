Громил сборную Казахстана, сделал Мхитаряна лидером и провалился в «Тоболе». Как Минасян тренировал до «Тараза»

Армянский специалист Вардан Минасян, принявший «Тараз», спустя почти шесть лет вернулся в чемпионат Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чем интересен новый тренер южан.

В «Тобол» в 2014 году он приехал тренером, сумевшим пошуметь в Европе. Сборная Армении под его руководством в отборочном турнире ЧМ-2014 разгромила на выезде команду Дании (4:0), вырвала в гостях победу у Чехии (2:1) и также в гостях отобрала очки у Италии (2:2).

В отборе на Евро-2012 армяне, ведомые им, остановились в шаге от стыковых матчей. Но в группе сумели дважды обыграть Словакию, которой руководил будущий тренер «Кайрата» Владимир Вайсс (3:1 дома и 4:0 в гостях), отобрать дома очки у России (0:0) и разгромить на своем поле Македонию (4:1).

Команда Тараз

Не удалось и сборной Казахстана избежать разгрома в матче с подопечными Минасяна. В июне 2012 года Армения в товарищеском матче в Ереване нанесла поражение нашей национальной команде (3:0).

Под его началом в сборной Армении играли футболисты, которые потом выступали в казахстанской премьер-лиге. Это Карлен Мкртчян, Роберт Арзуманян, Артур Едигарян, Маркос Пиззелли, Геворг Казарян и Камо Оганесян.

Именно при Минасяне в сборной Армении начал феерить самый известный футболист этой страны Генрих Мхитарян, ставший на долгие годы лидером национальной команды.

Сам специалист на волне такого успеха в апреле 2014-го возглавил «Тобол». Костанайцы к этому моменту в КПЛ провели семь матчей и набрали не так много очков (одна победа, три ничьи и три поражения), занимая предпоследнее место. Армянский тренер, которому на тот момент исполнилось 40 лет, заменил на этом посту местного специалиста Сергея Масленова, отправленного в отставку за провальное выступление клуба в начале сезона.

Впрочем, и Минасян не сумел исправить ситуацию. При нем «Тобол» одержал девять побед, девять раз сыграл вничью и семь матчей проиграл. Команда не попала в первую шестерку и лишилась шансов побороться за медали. По итогам сезона костанайцы заняли седьмое место.

Сезон-2015 «Тобол» при нем начал с разгромного поражения от «Кайрата» (0:4), возглавляемого Вайссом. Словак взял реванш у армянского специалиста за фиаско на уровне сборных. Это случилось в начале марта 2015-го, а спустя немногим больше месяца Минасян покинул «Тобол».

Отмечалось, что отнюдь не результаты команды стали причиной его отставки. Но это уже из области догадок. Если говорить о турнирных показателях костанайцев в начале сезона-2015, то они одержали две победы в чемпионате, две игры завершили вничью и три матча проиграли. Армянский тренер оставил «Тобол» на восьмом месте, а по итогам чемпионата клуб занял седьмую строчку.

После этого он вновь вернулся в национальную команду, а перед приходом в «Тараз» возглавлял клуб «Арарат-Армения».