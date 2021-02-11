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15:59 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен соперник «Астаны» по второму матчу на УТС в Турции. За него играет воспитанник «Кайрата»

Первый матч столичные игроки проиграли.

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Футбольный клуб «Астана» второй товарищеский матч на сборах в Турции проведет с «Чайкой». Об этом информирует пресс-служба столичного клуба.

Команда
Астана

Игра состоится 13 февраля и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

За российский клуб с лета прошлого года играет воспитанник «Кайрата» Рамазан Оразов. «Чайка» выступает в ФНЛ (второй по силе дивизион в России), где идет на 13-м месте из 22, набрав 33 очка в 26 матчах.

Первый спарринг астанчане провели с подмосковными «Химками», которым уступили со счетом 1:4.
В ходе текущего УТС подопечные Андрея Тихионова также сыграют с московским «Торпедо» (17 февраля) и белорусским БАТЭ (21 февраля).

Напомним, что «Астана» финишировала на третьем месте в КПЛ-2020. В межсезонье ее состав покинули Юрий Перцух, Пиерос Сотириу, Юрий Логвиненко, Алексей Щеткин, Дмитрий Шомко, Урош Радакович, Рунар Мар Сигурьонссон.

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