Стал известен соперник «Астаны» по второму матчу на УТС в Турции. За него играет воспитанник «Кайрата»

Футбольный клуб «Астана» второй товарищеский матч на сборах в Турции проведет с «Чайкой». Об этом информирует пресс-служба столичного клуба.

Команда Астана

Игра состоится 13 февраля и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

За российский клуб с лета прошлого года играет воспитанник «Кайрата» Рамазан Оразов. «Чайка» выступает в ФНЛ (второй по силе дивизион в России), где идет на 13-м месте из 22, набрав 33 очка в 26 матчах.

Первый спарринг астанчане провели с подмосковными «Химками», которым уступили со счетом 1:4.

В ходе текущего УТС подопечные Андрея Тихионова также сыграют с московским «Торпедо» (17 февраля) и белорусским БАТЭ (21 февраля).