Широков порассуждал о «деревянности» Кокорина

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По мнению спортсмена, россиянин был лучшим по двигательной активности в составе команды в дебютном матче.

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Кроме того, Широков обратил внимание на то, что нападающий отдал девять точных передач из девяти. «Если он деревянный, то кто тогда остальные, которые не могут даже зацепиться за мяч», — порассуждал он.

6 февраля сообщалось, что итальянские журналисты и болельщики высмеяли дебют Кокорина, состоявшийся днем ранее в игре с «Интером» (0:2). Игрока назвали деревянным и неготовым к матчу.