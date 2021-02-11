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12Кокорин дебютировал в «Фиорентине»
17Загитова и Медведева в одном кадре
16:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Широков порассуждал о «деревянности» Кокорина

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков заступился за форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

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По мнению спортсмена, россиянин был лучшим по двигательной активности в составе команды в дебютном матче.

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Кроме того, Широков обратил внимание на то, что нападающий отдал девять точных передач из девяти. «Если он деревянный, то кто тогда остальные, которые не могут даже зацепиться за мяч», — порассуждал он.

6 февраля сообщалось, что итальянские журналисты и болельщики высмеяли дебют Кокорина, состоявшийся днем ранее в игре с «Интером» (0:2). Игрока назвали деревянным и неготовым к матчу.

Кокорин перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. По информации СМИ «Фиорентина» заплатила за нападающего 4,5 миллиона евро.

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