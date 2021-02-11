Бронзовый призер европейского чемпионата находится в клубе КПЛ

Украинский голкипер Родион Сямук находится на просмотре в уральском «Акжайыке». Об этом сообщает телеграм-канал Inside/Arseniy Isaenya.

Команда Акжайык

Отмечается, что предыдущим его клубом был жодинский «Торпедо-БелАЗ», который в прошлом сезоне финишировал на третьем месте.

Также в Беларуси он играл за «Славию» (Мозырь), «Гранит», «Сморгонь», «Динамо-Брест».

Напомним, что «Акжайык» является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021.