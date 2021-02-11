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18:09 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанники «Зенита» и «Фейеноорда» проходят просмотр в «Актобе»

В расположении «Актобе» находятся 26-летний нидерландский легионер Элвин Фортес и 27-летний российский полузащитник Евгений Козлов, сообщает KazFootball.kz.

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Оба футболиста приняли участие в товарищеском матче с «Ленинградцем» (1:1).

Фортес прошлый сезон отыграл в составе кызылординского «Кайсара». Всего в чемпионате Казахстана забил один гол в 15 матчах. Является воспитанником нидерландского «Фейеноорда». Ранее играл в чемпионатах Финляндии, Турции, Греции, Чехии и Грузии.

Козлов является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Также играл за российские команды «Витязь», «Волга», «Динамо-СПб», финский «Лахти», белорусский «Шахтер-Солигорск», а также латвийские «Спартак Юрмала» и «Вентспилс». В прошедшем сезоне чемпионата Латвии провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи.

Напомним, что «Актобе» вернулся в КПЛ по итогам 2020 года. В межсезонье команду возглавил белорусский тренер Алексей Бага.

Ранее «красно-белые» подписали первого легионера. Также в его состав перешли казахстанские полузащитники Юрий Перцух, Еркебулан Нургалиев, Дидар Жалмукан и бывший футболист юношеской сборной Франции Эрвен Мукам.

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