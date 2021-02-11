Воспитанники «Зенита» и «Фейеноорда» проходят просмотр в «Актобе»
В расположении «Актобе» находятся 26-летний нидерландский легионер Элвин Фортес и 27-летний российский полузащитник Евгений Козлов, сообщает KazFootball.kz.
В расположении «Актобе» находятся 26-летний нидерландский легионер Элвин Фортес и 27-летний российский полузащитник Евгений Козлов, сообщает KazFootball.kz.
Оба футболиста приняли участие в товарищеском матче с «Ленинградцем» (1:1).
Фортес прошлый сезон отыграл в составе кызылординского «Кайсара». Всего в чемпионате Казахстана забил один гол в 15 матчах. Является воспитанником нидерландского «Фейеноорда». Ранее играл в чемпионатах Финляндии, Турции, Греции, Чехии и Грузии.
Козлов является воспитанником
Напомним, что «Актобе» вернулся в КПЛ по итогам 2020 года. В межсезонье команду возглавил белорусский тренер Алексей Бага.
Ранее «красно-белые» подписали первого легионера. Также в его состав перешли казахстанские полузащитники Юрий Перцух, Еркебулан Нургалиев, Дидар Жалмукан и бывший футболист юношеской сборной Франции Эрвен Мукам.