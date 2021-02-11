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20:53 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший защитник сборной Казахстана помог «Жетысу» выиграть первый матч на УТС в Турции

Футбольный клуб «Жетысу» добился победы в первом матче на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает пресс-служба семиреченцев.

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Талдыкорганцы обыграли «Олимп-Долгопрудный», который лидирует в ПФЛ России в группе 2. Голами в ворота соперника отметились бывший защитник национальной команды Александр Кислицын и экс-хавбек молодежной сборной Казахстана Рауль Джалилов.

«Жетысу» пробудет в Турции до 27 февраля.

Отметим, что команда завершила сезон на шестом месте в КПЛ. В межсезонье ее покинул главный тренер Дмитрий Огай. На его место был назначен другой казахстанец Ринат Алюетов.

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