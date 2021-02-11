Бывший защитник сборной Казахстана помог «Жетысу» выиграть первый матч на УТС в Турции
Футбольный клуб «Жетысу» добился победы в первом матче на
Футбольный клуб «Жетысу» добился победы в первом матче на
Талдыкорганцы обыграли «Олимп-Долгопрудный», который лидирует в ПФЛ России в группе 2. Голами в ворота соперника отметились бывший защитник национальной команды Александр Кислицын и
«Жетысу» пробудет в Турции до 27 февраля.
Отметим, что команда завершила сезон на шестом месте в КПЛ. В межсезонье ее покинул главный тренер Дмитрий Огай. На его место был назначен другой казахстанец Ринат Алюетов.