Лидер «Кайрата» выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы
Польский футболист «Кайрата» Яцек Гуральски выбыл на полгода
Польский футболист «Кайрата» Яцек Гуральски выбыл на полгода
«Мне сложно это писать, но я хотел бы проинформировать вас о том, что произошло во время предсезонных спаррингов. К сожалению, у меня серьезная травма колена, после детального обследования выяснилось, что у меня разорваны крестообразные связки правого колена. Я собираюсь сделать перерыв в футболе, который продлится шесть месяцев. Я человек, который никогда не сдается в жизни, поэтому скоро начну реабилитацию. Я верю, что вы увидите меня в майке моего клуба», — написал он.
Напомним, что Гуральски перешел в алматинский клуб в начале прошлого сезона, подписав контракт до 2023 года. В КПЛ провел 16 матчей и помог «желто-черным» впервые за 16 лет выиграть золотые медали.