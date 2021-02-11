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21:01 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер «Кайрата» выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы

Польский футболист «Кайрата» Яцек Гуральски выбыл на полгода из-за травмы, полученной в товарищеском матче с брестским «Рухом» (0:2). Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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«Мне сложно это писать, но я хотел бы проинформировать вас о том, что произошло во время предсезонных спаррингов. К сожалению, у меня серьезная травма колена, после детального обследования выяснилось, что у меня разорваны крестообразные связки правого колена. Я собираюсь сделать перерыв в футболе, который продлится шесть месяцев. Я человек, который никогда не сдается в жизни, поэтому скоро начну реабилитацию. Я верю, что вы увидите меня в майке моего клуба», — написал он.

Напомним, что Гуральски перешел в алматинский клуб в начале прошлого сезона, подписав контракт до 2023 года. В КПЛ провел 16 матчей и помог «желто-черным» впервые за 16 лет выиграть золотые медали.

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