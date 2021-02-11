Лидер «Кайрата» выбыл на длительный срок из-за тяжелой травмы

«Мне сложно это писать, но я хотел бы проинформировать вас о том, что произошло во время предсезонных спаррингов. К сожалению, у меня серьезная травма колена, после детального обследования выяснилось, что у меня разорваны крестообразные связки правого колена. Я собираюсь сделать перерыв в футболе, который продлится шесть месяцев. Я человек, который никогда не сдается в жизни, поэтому скоро начну реабилитацию. Я верю, что вы увидите меня в майке моего клуба», — написал он.