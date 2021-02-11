Владимир Газзаев назвал причины скандального ухода с поста наставника «Сиены»

«Фактически не начав полноценно управлять командой, я понял, что выстроить профессиональную работу в клубе, которая будет приносить результат, будет невозможно по многим причинам. В первую очередь из-за того что получение документации о разрешении на работу затягивалось, и более того — не было понимания со стороны итальянских коллег, когда это вообще может произойти. Так я и не понял, с чем это вообще было связано. А руководить командой, находясь постоянно на трибунах, не получается.

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Кроме того, находясь в «Сиене», столкнулся с непрофессиональными организационными моментами внутри команды. При этом президент клуба Роман Геворкян, с которым у нас было чёткое понимание по всем перспективам, прикладывал огромные усилия и вкладывал много средств для большого и профессионального роста клуба.

Считаю, что мэрия, все болельщики и любители клуба «Сиена» должны были такой подход и отношение ценить. Но, как я уже заметил, у итальянских коллег было совсем другое отношение. Мне это было понять сложно.