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21:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Газзаев назвал причины скандального ухода с поста наставника «Сиены»

Владимир Газзаев покинул должность главного тренера итальянской «Сиены», так и не успев полноценно поработать с командой. Как рассказал специалист, такое развитие событий обусловлено и внешними факторами, и внутренними проблемами «Сиены».

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Источник: РИА "Новости"

«Фактически не начав полноценно управлять командой, я понял, что выстроить профессиональную работу в клубе, которая будет приносить результат, будет невозможно по многим причинам. В первую очередь из-за того что получение документации о разрешении на работу затягивалось, и более того — не было понимания со стороны итальянских коллег, когда это вообще может произойти. Так я и не понял, с чем это вообще было связано. А руководить командой, находясь постоянно на трибунах, не получается.

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Кроме того, находясь в «Сиене», столкнулся с непрофессиональными организационными моментами внутри команды. При этом президент клуба Роман Геворкян, с которым у нас было чёткое понимание по всем перспективам, прикладывал огромные усилия и вкладывал много средств для большого и профессионального роста клуба.

Считаю, что мэрия, все болельщики и любители клуба «Сиена» должны были такой подход и отношение ценить. Но, как я уже заметил, у итальянских коллег было совсем другое отношение. Мне это было понять сложно.

В связи всем этим начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня стало просто неприемлемым", — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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