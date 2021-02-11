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21:42 (мск), источник: Vesti.kz

Нигерийский защитник пополнил состав клуба КПЛ

29-летний центральный защитник Фэйт Фрайдэй Обилор присоединился к «Таразу» на УТС в Турции. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.

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Источник: veikkausliiga.com/Juha Tamminen

Отмечается, что нигериец ранее выступал в молдавском «Шерифе», а до этого несколько лет провел в чемпионате Финляндии, защищая цвета ХИКа, РоПСа и «Интера».

Напомним, что в межсезонье новым главным тренером «Тараза» стал Вардан Минасян из Армении. В его тренерский штаб вошли Артур Мкртчян, Сергей Тагиев, Александр Кучма, Арслан Сатубалдин, Самат Наурызбаев.

Таразцы заняли восьмое место в КПЛ-2020.

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