Нигерийский защитник пополнил состав клуба КПЛ
29-летний центральный защитник Фэйт Фрайдэй Обилор присоединился к «Таразу» на УТС в Турции. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.
29-летний центральный защитник Фэйт Фрайдэй Обилор присоединился к «Таразу» на УТС в Турции. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.
Отмечается, что нигериец ранее выступал в молдавском «Шерифе», а до этого несколько лет провел в чемпионате Финляндии, защищая цвета ХИКа, РоПСа и «Интера».
Напомним, что в межсезонье новым главным тренером «Тараза» стал Вардан Минасян из Армении. В его тренерский штаб вошли Артур Мкртчян, Сергей Тагиев, Александр Кучма, Арслан Сатубалдин, Самат Наурызбаев.
Таразцы заняли восьмое место в КПЛ-2020.