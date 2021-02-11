«Бавария» во второй раз выиграла клубный чемпионат мира по футболу

Единственный гол на 59-й минуте забил Бенжамен Павар.
«Бавария» во второй раз стала победителем клубного чемпионата мира. Мюнхенцы завоевали шестой трофей подряд. Ранее команда в 2020 году выиграла чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. «Бавария» могла повторить собственное достижение 2013 года, завоевав шесть трофеев за календарный год, но клубный чемпионат мира был перенесен с декабря 2020 года на февраль 2021-го из-за пандемии коронавируса.
«Тигрес» впервые завоевали серебряные медали турнира. Команда получила право на участие в соревновании на правах победителя Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).
Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года (с 2001 по 2004 год турнир не проводился). Самой титулованной командой является испанский «Реал», который завоевал трофей четыре раза.
В декабре 2021 года в Японии клубный чемпионат мира в последний раз будет проведен в текущем формате. Следующий после него турнир пройдет в Китае при участии 24 команд. Впредь соревнования будут проводиться каждые четыре года и заменят Кубок конфедераций — турнир, который традиционно проводится среди национальных сборных за год до чемпионата мира.