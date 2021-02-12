«Леванте» сыграл вничью с «Атлетиком» в первом полуфинальном матче Кубка Испании
ТАСС, 12 февраля. «Леванте» сыграл в гостях вничью с «Атлетиком» из Бильбао со счетом 1:1 в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу.
ТАСС, 12 февраля. «Леванте» сыграл в гостях вничью с «Атлетиком» из Бильбао со счетом 1:1 в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу.
У «Леванте» гол забил Гонсало Мелеро (26-я минута).
В составе хозяев отличился Иньиго Мартинес (58).
«Леванте» не проигрывает во всех турнирах на протяжении 10 встреч. Клуб из Валенсии прервал четырехматчевую серию поражений в играх против «Атлетика».
В другом полуфинальном матче, который прошел в четверг, «Севилья» дома победила «Барселону» (2:0).
Ответная встреча «Атлетика» и «Леванте» пройдет 4 марта. «Севилья» и «Барселона» определят первого финалиста турнира днем ранее.