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08:58 (мск), источник: ТАСС

«Леванте» сыграл вничью с «Атлетиком» в первом полуфинальном матче Кубка Испании

ТАСС, 12 февраля. «Леванте» сыграл в гостях вничью с «Атлетиком» из Бильбао со счетом 1:1 в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу.

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Источник: AP 2020

У «Леванте» гол забил Гонсало Мелеро (26-я минута).

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В составе хозяев отличился Иньиго Мартинес (58).

«Леванте» не проигрывает во всех турнирах на протяжении 10 встреч. Клуб из Валенсии прервал четырехматчевую серию поражений в играх против «Атлетика».

В другом полуфинальном матче, который прошел в четверг, «Севилья» дома победила «Барселону» (2:0).

Ответная встреча «Атлетика» и «Леванте» пройдет 4 марта. «Севилья» и «Барселона» определят первого финалиста турнира днем ранее.

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