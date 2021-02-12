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09:11 (мск), источник: ТАСС

«Челси» стал последним участником ¼ финала Кубка Англии по футболу

ТАСС, 12 февраля. «Челси» в гостях обыграл «Барнсли» со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.

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Источник: AP 2020

На 64-й минуте забил Тэмми Абрахам.

Пары ¼ финала выглядят следующим образом: «Эвертон» — «Манчестер Сити»; «Борнмут» — «Саутгемптон»; «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»; «Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Проведение встреч запланировано на март.

Во время загрузки произошла ошибка.

Финал Кубка Англии состоится 17 мая. Действующим победителем является «Арсенал».

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