«Челси» стал последним участником ¼ финала Кубка Англии по футболу
ТАСС, 12 февраля. «Челси» в гостях обыграл «Барнсли» со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
ТАСС, 12 февраля. «Челси» в гостях обыграл «Барнсли» со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
На 64-й минуте забил Тэмми Абрахам.
Пары ¼ финала выглядят следующим образом: «Эвертон» — «Манчестер Сити»; «Борнмут» — «Саутгемптон»; «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»; «Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Проведение встреч запланировано на март.
Финал Кубка Англии состоится 17 мая. Действующим победителем является «Арсенал».